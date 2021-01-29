　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／案889感染源仍未明　陳時中1400親上火線說明

▲▼指揮中心1/28記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚案件連續4天沒有新增病例，累積15例個案，中央流行疫情指揮中心今（29）日宣下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。感染源不明的案889部桃出院病患，昨日最新進度公布病毒序列比對，發現他與其他8名病患結果一致，屬同一事件；而針對與案889同樓層醫護血清檢驗持續中，將進一步釐清感染來源。

部桃群聚案件累積確診達15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中案889與案890感染來源仍不明，該案是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心昨公布最新病毒定序結果，包含群聚源頭的案812美國境外移入病例在內，總計有9人完成比對，結果一致屬於帶有L452R變異的D614G病毒，屬於單一病毒株引起的傳播事件。

雖然研判整起群聚為單一病毒傳播事件，案889感染來源路徑仍不明確，指揮中心持續針對12A、B病房大外科體系等醫護、工作人員採檢抗體，初步已經有236人採檢、235人陰性。

在部桃的部份，包含回溯在內目前居家隔離總計3908人；接下來會清查另一棟綜合大樓309人進行核酸檢測，到2月4日再進行全院採檢，包括留院員工、準備返回工作崗位者，以逐步防堵。

指揮中心統計，至昨日為止累積895例確診，分別為785例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、809人解除隔離、79人住院隔離中。

ET快訊
下單2小時火鍋才送到！男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員
嫩妻「肉體付房租」房東秒履約　她認比老公強！失業尪更開心
黃芳彥槍傷亡　胞弟曝疑點：可能「被自殺」
黃芳彥曾收5、60封情書　弟曝「4大金釵」輪流赴美照顧
快訊／高雄3人沼氣中毒受困汙水槽！2命危搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

108課綱翻轉教育！自主學習、善用數位工具效率解答是關鍵

陳吉仲稱台肉品「不出口大陸」！遭朱學恒狠酸打臉：主委該吃銀杏

國產新冠疫苗第二家！　聯亞生技「有條件」獲准第二期臨床試驗

迷信媽「索討指甲屑」改運被騙8000萬！他喝符水長大：還死性不改

快訊／強冷氣團狂吹！9縣市「低溫特報」　今晚下探10°C

快訊／案889感染源仍未明　陳時中1400親上火線說明

賣不到10萬張！台鐵228連假車票「銷量減3成」　東部幹線還有車位

新法上路！車輛未讓行人「最重罰6千」　致人死傷罰3.6萬再吊照

月薪40K一半要給媽媽！還被逼「背400萬房貸」　獨生妹崩潰求助

命理師警告「改名15字轉運男」　欠缺2物恐是厄運的開始

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

108課綱翻轉教育！自主學習、善用數位工具效率解答是關鍵

陳吉仲稱台肉品「不出口大陸」！遭朱學恒狠酸打臉：主委該吃銀杏

國產新冠疫苗第二家！　聯亞生技「有條件」獲准第二期臨床試驗

迷信媽「索討指甲屑」改運被騙8000萬！他喝符水長大：還死性不改

快訊／強冷氣團狂吹！9縣市「低溫特報」　今晚下探10°C

快訊／案889感染源仍未明　陳時中1400親上火線說明

賣不到10萬張！台鐵228連假車票「銷量減3成」　東部幹線還有車位

新法上路！車輛未讓行人「最重罰6千」　致人死傷罰3.6萬再吊照

月薪40K一半要給媽媽！還被逼「背400萬房貸」　獨生妹崩潰求助

命理師警告「改名15字轉運男」　欠缺2物恐是厄運的開始

他胸悶、狂冒汗！3天才送急診險亡…醫曝搶命4關鍵：固定回診≠沒事

秒飛荷蘭！南投隱藏版「鬱金香花海」魔幻綻放　還能賞瀑布、走吊橋

畢爾若喊賣我「湖人勇士都想搶」　沃神曝悲情巫師一哥最新動向

快訊／新北萬金石馬拉松宣布延期至11／21　全額退費

TOYOTA神鴨Yaris微幅漲價2萬元　新年式安全配備再下放

恐怖女情人！刀捅男友還搶手機打給對方嗆聲「要讓他死」

追病毒源頭！世衛小組今起武漢考察　將訪實驗室海鮮市場

5寶爸沒錢還一直生？　女主播曝「可怕內幕」：對孩子太殘忍

北京下調核酸檢測費344元／次　最低價只需172元　

林昶佐財報曝光！妻擁台積電「295就上車」　現金存款1521萬

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

師嘆7歲妹妹「快歪掉了怎辦」　過來人點破：難救

女友討過年紅包給娘家　1張台G電

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

月薪40K一半要給媽！獨生妹崩潰

18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

12萬年終all in包給岳父母　名律師勸：這種老婆要珍惜

桃園新人賠22萬反悔　餐廳改做愛心便當

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

30歲溜進學餐怕丟臉！交大學生：中午整團竹科員工

快訊／案889感染源仍未明　陳時中1400說明

疫苗搶不到！陳時中曝大國超買4倍

更多熱門

相關新聞

居家檢疫趴趴走2人不繳罰款　執行官祭限制出境

居家檢疫趴趴走2人不繳罰款　執行官祭限制出境

國內新冠肺炎疫情嚴峻，為防範民眾違反防疫規定，增加疫情擴散的風險，法務部行政執行署屏東分署持續強力執行違反居家檢疫、居家隔離及自主健康管理規定遭處裁罰仍拒不繳納的民眾，採取查扣存款、發佈境管處分限制出境，確保防疫無缺口，彰顯公權力執行。

部桃病毒株相同　醫：恐還有傳播鏈

部桃病毒株相同　醫：恐還有傳播鏈

疫苗搶不到！陳時中曝大國超買4倍

疫苗搶不到！陳時中曝大國超買4倍

陳時中憶SARS：連計程車都不願路過

陳時中憶SARS：連計程車都不願路過

天天想普篩！陳時中認：部桃首波沒驗出

天天想普篩！陳時中認：部桃首波沒驗出

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

蒼井空自曝曾被遭知名大咖撿屍

被亡夫傳染梅毒！35歲人妻瞬間走出悲傷：渣男

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面