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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我們天天在想普篩」　陳時中認了部桃首波900人採檢：沒發現任何病例

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲部桃感染擴大，祭初史上最大5000人隔離。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

「台灣檢測准是事實！」衛福部長陳時中28日上節目受訪時回應「這位先生」事件，表示「我是被動回答」，他很自豪台灣檢測的SOP，畢竟這個檢驗準確度，確保了去年台灣整體防疫的成績，至於價格很難說，每個國家環節不一樣，中國便宜，那很好，對人民相對服務好， 「我們認為需要的、防疫上的檢驗都是公費」，是免費的。

陳時中28日接受《新聞面對面》節目專訪，主持人謝震武提及，部桃第一波感染就有專家質疑，468人範圍大小？陳坦言整個決策始末，篩檢到第7、8、9天，才會達92％，沒辦法預估裡面到底有多少人，那是母數，這也是為何不普篩的原因，採撿時機沒有到病毒時間，採檢不出來，「花了很大精力去做反而產生反效果」。

陳時中說，第一時間先把468人做完，裡面包含202病人、相關接觸77人，全數隔離、每天採檢，266名醫護3天後二採，1/16時就訂定全院採檢計畫，專家小組選定了452人 ，裡面就有案例出來，但都不在例行篩檢被發現，也就是說，採檢「沒有發現任何人」，900多人沒有找到，都是陰性。

▲衛生福利部桃園醫院20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

▲部桃20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

後來出來案852有症狀，陳時中說，再去採檢就確診，案852採檢時，疫調找出案856，匡列到案863，之後再到案868，這些人都不在例行採檢中，之後指揮中心還會針對這狀況再討論。他強調，「這是經驗」，時機不對的採檢可能會徒勞無功，至於什麼時機才對，「當然是有症狀、驗的出來」，病毒量足以讓他有症狀。

這也產生2個問題，陳時中指出，有症狀驗出者前2天是病毒增加且具有傳染力，而沒有症狀者永遠驗不到，普篩時機不對，很多是時間未到、驗不出，精準去篩也有2天的時機差距，加上無症狀的處理，我們戰略面從去年就開始，採取醫療量能準備好，「有狀況立刻圈住處理」的戰略。

「我們天天都在想普篩」，陳時中坦言，論證裡弊大於利，因此採取精準篩檢。所有問題在普篩都會發生，問題並沒有變得較小，但普篩有意義，在區域控制上，可以把時間拉出來，有把握在檢驗的時間「D-DAY」之前他可能不會傳染，之後3天若驗出是陽性，高危險日就是D+3，在疫調方面有幫助，但這情況必須廣泛去做，除非是頻繁採檢，且這些人禁止再跟高風險接觸，篩檢時間才有意義，而是否帶著病毒也不知道，「疫情之所以會困擾各國，因為有一些永遠沒有答案的事，沒有一個完全診斷的方式。」

▼部桃只出不進，醫護人員留守。（資料照／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日清空院內，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
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