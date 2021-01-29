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部桃9人驗出同一病毒株　台大醫：可能還有另一條傳播鏈

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院群聚案件累積15例個案，中央流行疫情指揮中心28日證實，其中9人一致驗出L452R變異，屬於單一病毒株引起的傳播事件。不過，台大兒童醫院長、感染科專家黃立民認為，這並不代表已經找到感染源，可能還有另一條傳播鏈尚未被發現。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日清空院內，化學兵休息。（圖／記者林敬旻攝）

▲日前曾有化學兵進駐部桃消毒。（圖／記者林敬旻攝）

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中央流行疫情指揮中心28日公布最新病毒定序結果，包含感染源不明的案889，還有外籍看護、染疫翁三女兒、10B護理人員等4人，也和美國境外移入者案812、首例染疫醫師案838一致，屬於主流病毒D614G帶有L452R病毒變異。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內目前除了部桃群聚案件，沒有發現其他境外移入有L452R突變，外界曾擔心案869外籍看護是否有其他感染來源，或者案889在社區時間比較久，是否有社區感染的可能性，目前透過基因定序讓大家知道都是屬於同株，可以排除其他感染來源，「可以說是單一病毒株引起的傳播事件」。

▲▼部桃同一病毒株感染事件。（圖／王譯萱）

▲部桃同一病毒株感染事件。（圖／王譯萱）

指揮中心指揮官陳時中也表示，病毒株相同基本上在機構內發生的可能性最高，不過，感染源不明的案889，還會進一步透過醫護人員血清抗體檢驗、環境採檢等結果綜合研判，等資料更完整後再來報告。

不過，根據《自由時報》報導，台大兒童醫院長、感染科專家黃立民提醒，查出同一病毒株並不代表找到感染源，畢竟這還是無法說明為何病毒會跑到綠區，或許還有另一條傳播鏈尚未被發現，甚至是在更早之前就被感染，非綠區的醫護人員或外包人員都應該進行血清抗體檢測，不要只鎖定綠區的醫護，這樣才能找到真正的感染源，並釐清是否有傳入社區。

▼部桃醫護人員27日提著行李，搭乘巴士前往檢疫所隔離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲部桃醫護人員27日下午提著行李搭乘巴士前往檢疫所隔離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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