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新冠疫苗搶不到！陳時中首曝大國超買4倍　「WHO不夠力」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中28日上節目受訪，被問到台灣採購新冠肺炎疫苗，是否可以在3月拿到，他回應，「那個先不談」，但現階段有些大國的確在壟斷疫苗，甚至買了國家人口4倍的量，這是不對的，「別人是救命的，你買在那放到壞嗎？」WHO或是聯合國雖然不夠力，但應該站出來呼籲，讓大國別超額搶購、囤積疫苗。

▲▼ 謝震武 陳時中。（圖／年代提供）

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▲陳時中在節目上直言，大國超額搶購疫苗是不對的。（圖／年代提供）

資深媒體人陳敏鳳在28日播出的政論節目《新聞面對面》上，向陳時中提問，WHO曾經呼籲那些富國、大國不要搶疫苗，意思是有些歐洲國家或是美國，在疫苗的市場上面好像比較強勢，這樣到底會不會影響台灣疫苗的採購，「現在日程還是最快3月嗎？」

對此，陳時中開口第一句是「那個先不談」，至於是否有大國壟斷疫苗，他認為這是一件不應該的事情，看看這些大國所買的數目字就知道，有些國家甚至買了人口數4倍的量，「那你剩下那些（疫苗）要幹什麼？別人是救命的，你買在那放到壞嗎？」

接著，陳時中語氣嚴肅表示，雖然台灣已透過COVAX平台簽署採購協議，但該平台是個別再跟廠商簽約，廠商感受到大國的壓力，那供給平台的疫苗數量相對就少，這跟口罩一樣，大家都來囤積當然就不夠，然而WHO、聯合國都不夠力，這其實是他們要發揮功能的時候，他們應該站出來呼籲，「有錢的國家去供應你國人需要，那當然沒話說，但你超額去買這些東西（疫苗），坦白講，是不對的。」

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲部桃急診室外設有檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

而對於現階段民眾最關心的部桃院內群聚事件，陳時中提到，最令他五雷轟頂的案件仍是案838部桃醫師一案，「像是被刺了一下，但該來的總會來，還是要面對」，當時出現第一波感染，第一時間就先採檢468人，裡面包含202名病人、相關接觸77人，全數隔離、每天採檢，266名醫護3天後二採，1月16日時訂定全院採檢計畫，專家小組選定452人，裡面就有案例出來，但都不是在例行篩檢時被發現，也就是說，採檢「沒有發現任何人」，900多人都沒有找到，全是陰性。

後來案852出現症狀，陳時中說，再去採檢就確診，案852採檢時，疫調找出案856，匡列到案863，之後再到案868，這些人都不在例行採檢中，之後指揮中心還會針對這個狀況再討論。他強調，「這是經驗」，時機不對的採檢可能會徒勞無功，至於什麼時機才對，「當然是有症狀、驗的出來」，病毒量足以讓他有症狀。

「我們天天都在想普篩。」陳時中坦言，雖然論證裡弊大於利，也因此採取精準篩檢，但普篩有意義，在區域控制上，可以把時間拉出來，有把握在檢驗的時間「D-DAY」之前他可能不會傳染，之後3天若驗出是陽性，高危險日就是D+3，在疫調方面也有幫助，不過這情況必須廣泛去做，除非是頻繁採檢，而且這些人應該禁止再跟高風險者接觸，篩檢時間才有意義，而是否帶著病毒也不知道，「疫情之所以會困擾各國，因為有一些永遠沒有答案的事，沒有一個完全診斷的方式。」

▼部桃同一病毒株感染事件關係圖。（圖／王譯萱）

▲▼部桃同一病毒株感染事件。（圖／王譯萱）

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