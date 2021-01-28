「連計程車都不願路過」　陳時中憶SARS：大家嚇得要命，只想自保

▲SARS封院事件引發爭議，陳時中：陳年老案這時候大可不必。（圖／年代提供）



記者許力方／台北報導

衛福部長陳時中28日上節目受訪，被追問SARS防疫，他提到，當年是在黑暗中跟病毒作戰，第一時間沒辦法瞭解，戰略決定困難，邱淑媞指揮官把自己保護好是應該的，後面執行面一步一步是否按照原來的設定，可以討論，「大家也不要忘了那個時間執行很困難」，當時對疾病非常害怕，社會溝通不足，把這些人移出來多困難，現在想想好像防護做好就好。

陳時中回憶，自己當時在三總附近，SARS疫情過了一段時間，他負責把輕症者送去三總，那時的人「連計程車都不願意從那條路過，不要說碰到你！」執行面很困難，大家都嚇得要命；第二，在移動時也沒有人要做，整個社會處在恐慌時候，沒有能力作戰，大家沒辦法團結，每個人都想自保，「只想自保、沒有發揮群體力量，反而連自己都保不了」， SARS時就是這樣，「社會力量呢？」大家當時並不知道SARS真正機轉是什麼，越不瞭解越恐慌。

▲和平醫院封院曾是國人惡夢。（圖／達志影像／美聯社，下同）



主持人謝震武問到，是否認為邱淑媞、楊志良發言不當？陳時中說「我認為不會」，因為這麼久以來，民眾對指揮中心有一定信任，反而這段時間可以做一些「有建設的事情」，陳年老案，則等大家比較有空時大家來討論，「這時候大可不必」。

至於楊志良預言「台灣100天後55％像日本」，陳時中斷言不可能，依照台灣目前的防疫架構，日本近7天每日平均案例 2.9至3萬人，也就是每天確診4000多人，指揮中心整體設定模型預估，台灣若每一天沒有適當防護下，每天漏一個境外移入，3個月造成總共3000確診，醫療量能可以承受，決定邊境部分開放，才會強調要戴口罩，試算了一定時間有疏忽、破口，產生病毒傳播最壞情況下，醫療量能是否承擔的狀況，若無法承擔，前端就要更嚴，這些都是很早以前就想定的。