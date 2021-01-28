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5000人隔離轉折內幕！陳時中自白「我下的命令」　驚見病毒更強更快

▲▼0125衛福部桃園醫院。（圖／記者張榮恩攝）

▲部桃發生院內群聚感染，2周本土確診15人。（圖／記者張榮恩攝）

記者許力方／台北報導

歷經5000人最大規模隔離後，台灣本土連續4天0確診，指揮中心指揮官陳時中上節目直指，這周是重要的觀察期，2/4部桃將全院檢查，「清零」確認才算是疫情控制，換句話說，大量召回的區隔防火牆建立後2天沒有新個案，換句話說，對社區影響已經降到最低。至於當時連2場記者會轉折，他也親口自白曝光背後內幕。

陳時中部長28日接受《新聞面對面》專訪時指出，25日大量召回出院做區隔，建立防火牆，但沒有症狀發生前2天是一個可傳染期，區隔防火牆建立後2天沒有新個案，對社區影響已經減到最低，裡面是否有發病的，若再有狀況會逐步治療，但這2、3天對社區的影響越來越小，2/4全院採檢，這周非常重要。

謝震武問到，當時部桃匡列範圍全院篩檢400多人，外界質疑範圍不夠大？陳時中說，疫情分作戰略選擇和執行面，面對不知道的情況，只能按照蒐集到的情況處理，個案疫調時，案838第一時間468人採檢，206病人和相關醫護，對情勢的判斷要有基本資料，468人結果做疫調情況及參考醫院流動，專家小組將院內分紅、黃、綠風險區，第一階段區隔採檢規劃，2天後發現疫調不一樣，依照WHO密切接觸者的定義，為近距離接觸2公尺、沒有防護、接觸15分鐘，這個定義用了一年多，結果幾個出來的個案，接觸時間、防護定義都比以往經驗來的更快速，時間更短，病毒相對的是比較強勢，因此指揮中心更改定義，把整個範圍拉大，是根據有限資料做對傷害最小的戰略，執行面應該是做得到，很快的可以在最短時間完成。

▲▼ 謝震武 陳時中。（圖／年代提供）

▲▼ 謝震武 陳時中。（圖／年代提供）

▲謝震武專訪陳時中，曝光5000人隔離轉折內幕。（圖／年代提供）

「這個經驗很好」陳時中自白，這次部桃院內感染的事件，讓未來有討論空間。連開2場記者會大轉折，他則說，從一開始綠區變紅區，「是我下的命令」，12A發現一個新區域，且是一個大外科系統，本來以為在內科群聚，與整體想定的情況有落差，在未知的情況下，尤其是不同科別，動作應該要更快，原本想定在12A案例討論，檢查後再來匡列，按照抽血速度等至少要2、3天，因此大家決定「沒有時間了」，決定把出院者全列管。

陳時中提到，這些人出去有一陣子，因此大範圍匡列陪病、同住者一併匡列，此事牽涉較大，對地方政府有壓力，往上報告蘇院長，院長在方向面認同，執行面也動起來，在緊急召開會議報告後，院長要求警政、民政協助區隔單送達，協助聯絡，因為他們前一天1000多病人、800多列為關懷，打了3次還沒接電話的人有200多位，院長認為「光靠打電話沒辦法」，就交給警政找，要儘速匡列，對社會建立完整的防火牆。

當時6點半開會，召回本部同仁，第二天新聞宣布後，大部分人都知道，打電話對方都已經知道，接通率高很多，第一波只有23個沒聯絡，第二天就剩1個，陳時中說「這算我們建議的」，畢竟蘇院長不瞭解怎麼匡列，對這方面的專業非常尊重指揮中心，有院長幫忙，謝震武則笑問「您是指揮官，怎麼會不聽你的？有執行力。」他也回說，警政平常都很聽，但「有院長加持下會更快。」

▼部桃群聚關鍵觀察期0確診，陳時中：對社區影響已經降到最低。（資料照／記者林敬旻攝）

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼部桃同一病毒株感染事件。（圖／王譯萱）

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