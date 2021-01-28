黃芳彥身亡！生前親密「摟抱甜笑女」　親弟曝精彩美國生活

▲前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，經常與紅粉知己常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）

記者趙蔡州、白珈陽、游瓊華／台中報導

前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國，不料28日傳出他陳屍在美國加州的車內，外界一度傳出他是舉槍自盡。針對黃芳彥死訊，黃芳彥的弟弟黃重彥表示，哥哥在美國其實日子過得不錯，台美兩地都有數名紅粉知己，加上近年來生活比較平穩，應該不可能會突然想輕生。

黃重彥表示，他28日上午才收到電話通知，哥哥黃芳彥在美國加州不幸過世，他非常震驚也相當難過。針對外界一度傳出黃芳彥是輕生死亡，他認為哥哥近年來生活比較平穩，應該不可能會突然想輕生，「連車內有沒有槍也不知道，現在也都還在瞭解，為何會發生這樣的意外啦。」

▲黃重彥表示，他28日早上接獲姪子電話，才得知哥哥黃芳彥過世的消息。（圖／黃重彥提供）

黃重彥透露，哥哥在美國其實都有人陪伴，經常約「紅粉知己」一起去打高爾夫球，台灣也會有人會飛到美國，直到去年（疫情因素）才開始沒有飛。他說，哥哥雖然年紀大了，但身體保養得很好，晚上會小酌兩杯，平常會吃安眠藥入睡，吃有十幾年了，可能是因為酒精與藥一起服用，不耐藥性才會發生意外。

黃芳彥的兒子表示，黃芳彥平常是自己一人獨居，因為突然失蹤三四天，親友找不到人報警、也到各大醫院通報，後來才發現是陳屍在自家後院停車場，人就躺在駕駛座上，詳細死亡原因仍待釐清。

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