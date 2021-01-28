2020年觀光客少9成！這國「出入境旅客」都最多　專家曝原因

▲去年出入境人數大幅減少。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

2020年新冠肺炎肆虐，全球觀光旅遊業重挫，去年來台旅客僅有137.7萬人次，相比2019年1186萬人次衰退88.39％。交通部觀光局評估，2021年來台旅客不會超過100萬人次。

根據觀光局統計，去年來台旅客共137萬7861人次，包括港澳17.7萬、大陸11.1萬、日本26.9萬、韓國17.8萬、東南亞43.5萬等，整體相比2019年1186萬人次衰退88.39％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2020年來台旅客中，全年入境人數最多前五地區分別為日本、韓國、港澳、大陸、越南；我國出境人數最多前五地區為日本、大陸、港澳、韓國、越南。

▲▼2020年觀光客大減。（圖／黃正聰提供）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，入境人數減少最少的地區是越南及印尼，原因是移工及留學生需求。衰退第一名是大陸，因為去年一、二月疫情之前，大陸就開始限縮來台自由行旅客。而出境人數減少最少的是美國，原因為入境美國不用隔離。

觀光局長張錫聰日前表示，受到疫情影響，今年來台旅客大減，2020全年僅有137.7萬人次，其中疫情尚未爆發的第一季還有100餘萬，因此預計今年觀光客不會超過100萬人次，目前平均每月僅約2萬人來台，且都非觀光旅遊目的。

在國際旅遊泡泡推動部分，過去曾與帛琉、新加坡、韓國洽談，但因疫情再度升溫紛紛喊卡，目前觀光局正在搜集鄰近國家疫情資訊，事先擬定計畫，未來再進行多邊洽談。