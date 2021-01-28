部桃事件隔離匡列增至3908人　醫院229人期滿解隔離

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚累計15人確診，指揮中心匡列3908人居家隔離，其中醫院313人、社區560人、回溯匡列的3035人。指揮官陳時中表示，醫院目前已有229人解隔離出院，暫時先不上班，由副院長帶領形成預備隊，與院內人員交接。回溯解隔離者，已有不少人都已屆期，這兩天會積極檢驗，過2天隔離人數應該會大幅減少。

▲中央支援桃園採檢貨櫃屋，提供桃園衛生局安排居家隔離期滿民眾前往進行PCR篩檢之用。（圖／指揮中心提供）



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▲指揮中心公布目前隔離人數為3908人。（圖／指揮中心提供）

部桃擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍三大類對象，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者。

部桃專案病人需在隔離期滿後採檢，為避免人數眾多造成醫院壅塞，指揮中心緊急調用4~5個貨櫃屋協助採檢，一個貨櫃可分隔成4個內艙，昨日截至中午採檢120人，單日最多可採檢600至800人。

部桃擴大回溯原本預計匡列5000人，但目前總隔離人數僅3908人。陳時中表示，扣除聯繫不到的零星個案，已差不多匡列完成，數字會比當初預期的少，是因為匡列時有蠻多陪病者都與病人同住，所以就不需要另外匡列。

▲指揮中心公布目前隔離人數為3908人（圖／指揮中心提供）