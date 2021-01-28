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社會 社會焦點 保障人權

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」遭通報兒虐！　檢調查結果出爐

▲▼年輕爸爸賣推車籌醫藥費被罵。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲五寶爸小兒子全身30%燙傷遭通報兒虐，檢方調查結果出爐。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中五寶爸2020年聖誕夜賣推車籌措孩子醫藥費引發社會關注，事後爭議不斷！現又傳出年僅7個月大的小兒子，因燒燙傷住進加護病房，遭院方通報重大兒虐評估，但經檢察官調查後研判，應該是五寶爸一家對新家不熟悉，才會不慎造成小男嬰燙傷，排除兒虐可能性，但社會局仍會介入調查。

五寶爸近來成為媒體焦點，從上網賣推車、工作閃辭、房東爆料留下滿屋垃圾，可說是一波未平一波又起，現又傳出年僅7個月大的小兒子，全身30%二度燙傷，傷勢分佈於肚子、左右側大腿、左側上臂等處，住進燒燙傷病房5天，被醫院通報為重大兒虐評估。

社會局指出，媽媽表示，家中沒有小朋友使用的澡盆，所以才會使用洗手台幫男嬰洗澡，過程中不小心將水龍頭轉到熱水，導致男嬰被燙傷，事發當下有立刻沖冷水降溫，並將孩子送醫，目前夫妻倆輪流在醫院、家中照顧5名子女。

檢方也到五寶爸的租屋處模擬，研判是這一家人對新家不熟悉，才會不慎讓男嬰燙傷，而非兒虐事件；社會局目前派2位社工密集訪視，到家中協助家長提升照顧能力和居家安全，將介入了解是否有強制安置的必要性，若家庭的照顧能力以及資源仍無法提升，將緊急安置小孩。另外，也將協助申請低收入戶，給予經濟協助。

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