佳警調查家暴案件查獲改造手槍　阻止一場可能的悲劇發生

▲台南市警佳里分局破獲1起槍械案，查獲陳姓男子，起獲改造手槍1把、子彈8顆，主任秘書張樹德至佳里分局頒發破案茶，鼓勵基層偵辦人員士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局佳里派出所所長陳建宏，接獲情資線報主動率員前往轄區查處一起家暴案，在屋主配合下查獲一起手槍及8顆子彈，也逮捕到52歲陳姓主嫌到案，成功攔阻一場可能的悲劇發生。

警方說，52歲陳姓主嫌疑似與黃姓前女友多次發生感情糾紛，時常吵架鬥毆，致該黃女1月25日因受到家暴而報案。然該家暴事件陳嫌當日在邀約前往黃女住家談判時，疑似提前至該住處先行預置藏槍，卻在黃女返家雙方談判衝突時，因親友緊急報警，警方即時到場，致使陳嫌遭警方依家暴案帶回派出所，事後陳姓主嫌欲索回該槍枝違禁物品時，被警方掌握而逮捕到案，成功化解一場可能的悲劇發生。

陳嫌雖坦承不諱但，對持槍犯案動機與槍枝來源仍交代不清，全案除依槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦外，將持續擴大追查幕後槍枝來源與共犯。

台南市警局方局長仰寧獲知後，指派主任秘書張樹德於27日晚上立即至佳里分局頒發破案茶，大大鼓勵基層偵辦人員士氣。佳里分局分局長甘炎民呼籲民眾踴躍檢舉通報改造槍械工廠及非法持有改造槍械等不法行為,不但可以防止嚴重治安事件發生，更能阻止一場不必要的悲劇事件，佳里警因應過年重要節日前將持續加強轄區打擊犯罪，防制治安事件發生，避免傷害民眾生命財產安全；另警方亦將持續展現強勢作為,積極查緝並向上溯源刨根追究案件,杜絕不法,以保障人民生命財產安全,確保社會秩序。

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