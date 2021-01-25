逼孕妻同房遭拒！尪怒罵毆打「還不如找隻雞」　公婆也一起凌虐

▲小麗慘遭丈夫的家暴。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市白雲區年輕人妻小麗（化名）爆料稱，自己在懷孕期間遭到丈夫和公婆的家暴。她表示，自己懷孕期間孕反很嚴重，但丈夫總是要求同房，自己拒絕就會被丈夫惡言辱罵，之後更慘遭對方毆打。而且，除了丈夫，她也持續被公婆排擠、羞辱。

據《澎湃新聞》報導，小麗與丈夫結婚不到2年，於去年四月份懷孕。她稱，後來只要拒絕丈夫同房，就會慘遭對方掐脖。

她進一步稱，有次去產檢時，需要1000元（人民幣，下同）產檢費，她向丈夫要這筆費用遭到拒絕，更被丈夫辱罵，「你要1000元我還不如找隻雞，幹嘛要娶一個老婆？」

小麗與公婆的關係也逐漸出現矛盾，多次產生口角。婆婆多次罵小麗好吃懶做，罵她「雞婆」、「小狗」。公公更毆打她，並說「我不到160公分，但是打妳還是剛剛好的」。

小麗報警並尋求街道居委會工作人員幫助，可是居委會工作人員卻表示，曾多次與小麗的丈夫進行溝通，但效果甚微。工作人員還對小麗說，「你們雙方都有責任，為什麼大家不能（互相包容）一下呢？」他勸說小麗，如實在無法忍受丈夫及婆家的對待，應選擇搬離婆家，待孩子生下來後再考慮事宜。

小麗稱，自己實在沒有辦法，只好在網路上爆料自己受到的非人待遇，希望有機構可以幫助她。目前，該事件經媒體報導後，網友持續跟進關注。

現在，已有社工介入，關注小麗的情況。