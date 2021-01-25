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社會 社會焦點 保障人權

醉男思念阿公「神明桌煤油淋身」想點火　父躲房內報警阻悲劇

▲▼失蹤,走失,老人,示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林姓男子不想被趕出從小生長的家，企圖引火同歸於盡遭逮捕收押。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子疑因捨不得疼愛他的阿公過世，又和其他家人相處不睦，常對阿嬤暴力相向，被法院下令限期搬家，日前他酒後失控，在客廳和自己身上灑葵花油、煤油，拿出打火機準備點燃，躲在房內的父親嚇得報警到場制止，林男否認要對家人不利，只是想和從小生活的家同歸於盡，台北地檢署檢察官訊後依放火未遂等罪向法院聲押獲准。

據了解，平常靠打零工維生的林姓男子，從小和阿公特別親密，祖孫倆感情很好，阿公過世後，林男和其他家人相處開始出現摩擦，甚至常和阿嬤發生口角衝突，家人幫阿嬤聲請了家事保護令，法官裁定要林男在「1月21日前搬離」，這張保護令就成了林男差點燒掉全家的導火線。

▲▼老人,拐杖,老年,照護,輪椅,看護,行動不便。（圖／翻攝自pixabay）

▲林男從小和阿公關係親密，阿公死後，和其他家人相處不睦。（圖／翻攝自pixabay）

檢警調查，21日當天，林男和家人對保護令是要求林男20日搬走，還是21日再搬而發生爭執，林男當場大暴走，林男的弟弟和阿嬤擔心發生意外，決定暫時到外面找地方過夜，林男的爸爸選擇留在家裡，一個人在躲到房間裡鎖門，免得被林男打擾。

沒想到深夜時分，喝的半醉的林男先後拿廚房的葵花油、神明桌上備用的煤油，在客廳到處潑灑，還淋在自己身上，父親在房內聽到林男高喊「要同歸於盡」，嚇得趕緊打電話報警，警方到場，把正拿著打火機的林男制伏，救出父親。

林男遭逮後，下半身褲子仍因潑灑過多油漬而濕淋淋的，他應訊時否認恐嚇要傷害父親，辯稱自己捨不得離開從小和阿公生活的家，所以想和屋子同歸於盡，他只是叫爸爸「趕快離開」。檢察官訊後依恐嚇、放火燒燬有人居住建築物未遂、以及違反《家庭暴力防治法》等罪名，向法院聲請羈押在22日獲准，將持續調查林男犯案動機。

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