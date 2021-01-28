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大眾運輸「5大防疫措施」升級！車站停辦活動、北車大廳禁群聚

▲▼中秋假期北車台鐵高鐵站返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大眾運輸防疫措施將升級。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

交通運輸場站防疫升級，交通部規劃大眾運輸運具內與郵局營業區域禁止飲食，喝水、服藥、哺乳除外；春節期間高鐵停售自由座、台鐵每列車站票限120張，每節車廂限15人；春節期間消毒頻率加倍；秋冬防疫專案雙鐵車站暫停租借，北車大廳禁止飲食與群聚。

交通部為因應近期疫情及配合指揮中心秋冬防疫專案，針對大眾運具提升相關防疫等級，提案目前已提報指揮中心，實際上路時間由指揮中心決議。

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據交通部五點規劃，第一，民眾於高鐵、臺鐵(觀光列車除外)、公路客運、船舶(固定餐飲區域除外)、航空器(國際及兩岸航班除外)等運具內、或郵局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

▲▼中秋假期北車台鐵高鐵站返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高鐵春節期間停售自由座。（圖／記者屠惠剛攝）

第二，於前項除外範圍內有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。

第三，針對高鐵及臺鐵車票銷售部分，自110年2月8日至2月16日春節期間，高鐵取消自由座服務，改全車對號座銷售；臺鐵城際列車限制銷售站票數，每列次至多發售120位(每車廂至多15位)。

第四，自110年2月8日至2月16日春節期間，航空站、臺鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率全部加倍處理。

第五，「秋冬防疫專案」期間，臺鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活動，以避免群聚活動。

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