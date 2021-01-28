　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中男狂求帶路到轉運站　練舞女學生神回「14字」被讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名媽媽26日在臉書「爆怨公社」PO文，分享女兒在中正公園遇到的狀況，事發當天中午有一名陌生男子詢問轉運站要怎麼走，並且堅持要女兒幫忙帶路，一聽到要報警才打消念頭離開，「還好平常有教好，機靈的女兒，叫警察就對了！」

▲台中中正公園,北區國民運動中心,休閒,生活機能。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台中中正公園。（資料照／記者謝婷婷攝，下同）

原PO提到，當天女兒和同學一起到中正公園練舞，中午大家各自去吃飯，途中遇到一名陌生男子攔阻，對方自稱證件和錢都不見了，想要前往台中轉運站卻不知道路，希望她能幫忙，「女兒說，『轉運站在哪裡我也不知道』，男子就講，『妳放心，不要怕，我不是壞人』」，甚至追問她是不是大學生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO氣憤表示，哪有壞人會承認自己是壞人的，還好女兒很機警，聞到對方身上有菸味和怪味，馬上提高警覺，拒絕帶路，只是用手機幫忙查詢地圖，「結果男子說看不懂，還是希望女兒幫他找到轉運站。女兒說，『我也看不懂，那好，我請警察來幫你』。」

然而，男子一聽到要報警，馬上聲稱已經去過警局，現在只是在等通知。原PO女兒沒有上當，堅持要撥打110，對方才打消念頭，回答「沒關係，我再等警察通知好了」並離開。

▲台中中正公園,北區國民運動中心,休閒,生活機能。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中正公園與台中公園並列台中兩大公園。

「還好平常有教好，機靈的女兒，叫警察就對了！」原PO聽完女兒描述，決定將這件事情分享到網路上，提醒在台中的朋友們多加小心，「去中正公園自己小心喔！」

其他網友也紛紛留言表示，「最近有一位先生會跟經過的人要零錢吃飯，也是中正公園」、「最近這種『借錢幫』越來越多，又無法可管」、「年關近了真的要小心」、「沒錯，有問題就打110請警察幫忙」、「應該不用廢話，直接110按下去」。

ET快訊
女脫光全裸大鬧World Gym踹教練　下場慘了
挑戰最低價！AirPods超殺5290→3888元　24小時
5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭「生存技巧」：很厲害
快訊／台中漢來海港突全面消毒！　無預警暫停營業1天
請台灣救救我！汽車大國鬧車用晶片荒　台積電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大七連霸！企業「最愛大學生」排名揭曉　逢甲奪下私校冠軍

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

49人吃完台中漢來海港上吐下瀉！遭勒令停業3天　12人緊急就醫

5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭生存技巧「同1套能用5年」：很厲害

武陵農場「賞櫻專車」預售比去年熱銷2成　最熱門搭車時段曝

桃園增設2臨時採檢站　鄭文燦：機動貨櫃屋採檢南北各一站

台中男狂求帶路到轉運站　練舞女學生神回「14字」被讚翻

「這位先生、那位小姐」堅守崗位保護台灣　鄭文燦臉書挺阿中部長

「割完包皮」騎車送女友回家！一路顛簸狂抖…廣大男性跪：是真愛

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

成大七連霸！企業「最愛大學生」排名揭曉　逢甲奪下私校冠軍

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

49人吃完台中漢來海港上吐下瀉！遭勒令停業3天　12人緊急就醫

5寶爸一直窮卻餓不死！社工揭生存技巧「同1套能用5年」：很厲害

武陵農場「賞櫻專車」預售比去年熱銷2成　最熱門搭車時段曝

桃園增設2臨時採檢站　鄭文燦：機動貨櫃屋採檢南北各一站

台中男狂求帶路到轉運站　練舞女學生神回「14字」被讚翻

「這位先生、那位小姐」堅守崗位保護台灣　鄭文燦臉書挺阿中部長

「割完包皮」騎車送女友回家！一路顛簸狂抖…廣大男性跪：是真愛

快訊／新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別

成大七連霸！企業「最愛大學生」排名揭曉　逢甲奪下私校冠軍

台積電跌破600元！他670元進場慌了　股民堅信「不會倒」：快加碼

清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

搭公車驚見天菜...擠到她身後磨蹭　OL轉頭見「褲襠腫」怒告

台南居檢男趴趴走遭罰10萬「擺爛拒繳」　執行官鐵腕查封汽機車

大陸擬規定醫師若發現傳染病等　需及時向所在機構報告

12萬年終all in包給岳父母　人夫氣炸！名律師勸：這種老婆要珍惜

詹皇AD合砍57分仍輸七六人！　哈里斯致勝跳投賞湖人客場首敗

浪浪車禍失足又逢火災　朱孝天喊話「領養者」噴父愛

生活熱門新聞

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

5寶爸打臉「愛心氾濫者」！潔哥開譙皮又懶

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

全台第二長姓名　他曬身分證驚呆千人

公公做黑暗料理　千人嚇瘋：這蛆嗎

醫護收到500個鳳梨酥　慘回5字笑瘋千人

北捷手扶梯左站拒讓　美女醫大戰網友

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

更多熱門

相關新聞

台南牛肉湯好甜　他一問翻白眼！網敲碗很甜老闆娘真面目

台南牛肉湯好甜　他一問翻白眼！網敲碗很甜老闆娘真面目

不少觀光客到台南吃小吃，會抱怨食物「太甜了」。一名網友分享到台南辦事情，中午就在附近找一間餐廳吃，點了牛肉湯、炒米粉、燙青菜、滷味等，結果吃完就特別去問老闆娘問題，還獲得男老闆一個無奈的眼神。

猜燈謎大王現身！「破解逆天80題」寒假作業

猜燈謎大王現身！「破解逆天80題」寒假作業

長輩狂問OL年終　網曝3字秒閉嘴

長輩狂問OL年終　網曝3字秒閉嘴

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

尾牙抽中8800元！她「一動作」獎金沒了

尾牙抽中8800元！她「一動作」獎金沒了

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面