台中男狂求帶路到轉運站　練舞女學生神回「14字」被讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名媽媽26日在臉書「爆怨公社」PO文，分享女兒在中正公園遇到的狀況，事發當天中午有一名陌生男子詢問轉運站要怎麼走，並且堅持要女兒幫忙帶路，一聽到要報警才打消念頭離開，「還好平常有教好，機靈的女兒，叫警察就對了！」

▲台中中正公園。（資料照／記者謝婷婷攝，下同）

原PO提到，當天女兒和同學一起到中正公園練舞，中午大家各自去吃飯，途中遇到一名陌生男子攔阻，對方自稱證件和錢都不見了，想要前往台中轉運站卻不知道路，希望她能幫忙，「女兒說，『轉運站在哪裡我也不知道』，男子就講，『妳放心，不要怕，我不是壞人』」，甚至追問她是不是大學生。

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原PO氣憤表示，哪有壞人會承認自己是壞人的，還好女兒很機警，聞到對方身上有菸味和怪味，馬上提高警覺，拒絕帶路，只是用手機幫忙查詢地圖，「結果男子說看不懂，還是希望女兒幫他找到轉運站。女兒說，『我也看不懂，那好，我請警察來幫你』。」

然而，男子一聽到要報警，馬上聲稱已經去過警局，現在只是在等通知。原PO女兒沒有上當，堅持要撥打110，對方才打消念頭，回答「沒關係，我再等警察通知好了」並離開。

▲中正公園與台中公園並列台中兩大公園。

「還好平常有教好，機靈的女兒，叫警察就對了！」原PO聽完女兒描述，決定將這件事情分享到網路上，提醒在台中的朋友們多加小心，「去中正公園自己小心喔！」

其他網友也紛紛留言表示，「最近有一位先生會跟經過的人要零錢吃飯，也是中正公園」、「最近這種『借錢幫』越來越多，又無法可管」、「年關近了真的要小心」、「沒錯，有問題就打110請警察幫忙」、「應該不用廢話，直接110按下去」。