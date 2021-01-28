猜燈謎大王現身！「破解逆天80題」寒假作業　筍猜一國字是「笨」

▲神人破解80題燈謎。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

寒假開始，許多老師都會讓學生做試題、寫日記，一名家長日前PO文求救，稱老師給孩子出了一份「元宵節猜燈謎」作業，而且一次就是80題，但他完全束手無策，沒想到有一名神級網友竟然80題全部解答完畢，將答案PO出後急問「求救的家長在哪裡？」不少網友驚呆直呼有神快拜。

本站昨日報《寒假作業「逆天80題」難度破表！爸爸崩潰求救 網友一看認輸了》該名求救的家長只勉強猜出其前面幾題，後面的地名一個都答不出來，因此PO上網求救，沒想到就有超神網友在臉書社團「爆怨公社」PO出解答，「我的神級朋友把作業都做好了，求救的家長在哪裡？」

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其中很多網友討論的，「筍」猜一個國字，不少網友想破頭都想不出來，還笑說「筍，猜一國字，筍」，沒想到該題答案竟然是「笨」。最特別的是，每一個題目後面都是「射一國字」、「射一地名」，趣味的動詞使用，讓不少網友在留言區大喊，「怎麼射怎麼中！佩服佩服」、「好會射」，也引起網友們好奇，「為什麼動詞是用射？」

▲網全跪了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

有網友解答，「由於燈謎都難以猜中，如同老虎難以被射中一樣，所以也稱為『燈虎』，南宋後才有人將謎語寫在燈上，在上元節讓人猜春燈謎，也有人引用猜謎有所謂「射覆」的方法，稱之為『射』燈謎」。

貼文一出後，立刻引起許多人案讚，直呼「請收下我的膝蓋」、「厲害，解題大王」、「厲害了，我要珍藏」、「無敵強，先存起來，以後應該會用到」、「有的知道答案了還是想不透」、「該不會妳朋友就是出題老師？」甚至還有人笑說，「以後小孩作業懶得動腦直接po爆料就有人說答案了」。