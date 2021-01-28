台南食物好甜　他一問翻白眼！網敲碗「很甜老闆娘」真面目

▲台南有許多美食，總吸引觀光客慕名而來，圖為熱鬧的國華街。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

不少觀光客到台南吃小吃，會抱怨食物「太甜了」。一名網友分享到台南辦事情，中午就在附近找一間餐廳吃，點了牛肉湯、炒米粉、燙青菜、滷味等，結果吃完就特別去問老闆娘問題，還獲得男老闆一個無奈的眼神。

當事人近日在「爆怨公社」臉書社團說，「吃了一口米粉，咦，甜的；喝了一口湯，咦，甜的；夾了一口滷蛋，靠么，還是甜的；燙青菜總不會了吧…吃了一口，嗯～～不想說了。」

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原PO表示，勉強吃完去結帳，詢問老闆娘，「你們的湯跟米粉怎麼都是甜的？」結果老闆娘回答，「少年ㄟ，這就是我們台南的口味啦，跟你說吼，尤其是我們這一間店特別甜、特別甜，哩災為蝦咪某（台語，指你知道為什麼嗎），因為老闆娘長得渾（很）甜啦，哈哈哈哈。」

▲▼不少人認為台南美食很甜。（示意圖／記者黃士原攝、讀者授權提供）

原PO當場翻白眼無言，他寫道，「默默轉頭看了一下老闆，看到老闆給我一個無奈的表情跟眼神，彷彿是告訴我，『少年ㄟ，你習慣就好』。」

對此，許多網友笑說，「台南口味都偏甜啊！這很正常」、「你被老闆娘調戲了，哈哈」、「想看很甜的老闆娘」、「名店大部分都很甜，從來不選名店而且不喜歡甜的台南人路過」、「我也不習慣，尤其是羹類。」還有人開玩笑，「聽說到台南要帶根竹籤，隨便灰灰咧就有一根棉花糖產生。」

其實，台南這樣的飲食口味別具歷史意義，因台南從荷蘭殖民到日據時期都是產糖重鎮，但當時糖的價位很高，只有富有人家才吃得起，所以在菜色裡加糖，成了一種彰顯身分地位的方式，不僅象徵奢侈與權力，也代表一份貴氣。

此外，「甜」的調味並非是生活必需，因此早期觀念會認為，慣用糖來調味的地方必定是富庶之地。久而久之，這樣的觀念漸漸影響在地的飲食習慣，即便現在家家戶戶都用得起糖，許多人仍不改偏甜口味，因而造就許多知名的台南美食。