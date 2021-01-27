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尾牙抽中8800元！她「一動作」獎金沒了...網分享心痛經驗：不走抽不中

▲▼尾牙,喜酒,喜宴,辦桌,桌菜,合菜。（圖／記者許力方攝）

▲尾牙抽中現金最讓人開心了。（示意圖／記者許力方攝）

實習記者高琳景／綜合報導

今年因疫情影響許多公司取消尾牙，不過還是有公司如期舉辦，而尾牙中最期待的就是「抽獎」環節。一名人妻日前參加尾牙，不料到了後半段因身體不適，選擇先行離開，沒想到回家後收到同事訊息表示，自己「抽中8800的獎金」但因人不在現場，只能和無緣的獎金擦身而過，讓她相當懊惱，沒想到貼文意外釣出一票苦主。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，上週她參加公司的尾牙，吃到9點多距離結束時間大約剩半小時，這時她開始出現頭痛的症狀，又因懷孕的關係，很怕是感冒的前兆，「我想了想，為了寶寶還是早點回家休息」。

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沒想到剛回到家就收到同事的訊息，指自己「抽中8800的現金」，但由於本人不在現場所以只能重抽，讓她直呼「媽媽的奶粉錢飛了！只能安慰自己為了寶寶的健康，媽媽少拿點錢也沒關係。」

▲。（圖／翻攝自／爆怨公社）

▲不少苦主分享自身經驗。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出不少網友安慰，「妳只看到帳面上損失8800，肚子裡面那個因為妳的慎重而穩住了，將來賺給妳88.000.000」、「沒關係的，媽媽照顧好自己與寶寶才是最重要的，我覺得妳會是一個很棒的媽媽」、「抽獎的版路都是如此！不走抽不中！人一離開現場就重大獎」。

此外也釣出一票苦主表示「沒關係啦！我當年尾牙先走，同事打電話給我說你人呢？你抽到2張股票！換算當時14萬…」、「就跟我提早離開，結果同事說抽到20000多的物品一樣」、「我前公司尾牙大獎抽汽車，中獎人去廁所，叫3次人沒到…」。

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