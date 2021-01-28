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99XD請加速！雪隧路隊長時速40、車距150米　9字公告網笑翻

記者黃翊婷／綜合報導

連接台北、宜蘭的雪山隧道每到假日幾乎都會塞車，一名網友在臉書「爆怨公社」PO出兩張照片，表示在雪隧遇到路隊長，因為車速太慢，竟然被行控中心直接透過指示牌點名，「車號99XD請加速」。

雪隧路隊長。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲行控中心請「車號99XD」的駕駛加速。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO提到，25日在雪山隧道遇到一名路隊長，時速大約30至40公里，與前車保持著150公尺的車距，結果行經某個避車彎時，路邊的指示牌上寫著「車號99XD請加速」，對方才把時速提升到50至60公里，「真的是優良駕駛一位。」

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其他網友看到照片也紛紛留言表示，「這種駕駛超級多，會塞車不是沒有原因，龜速無法檢舉，只能警察測到才會開單」、「哈哈哈！第一次發現會報車牌」、「誰的家人啦」、「保持150公尺的還好，我還遇過保持300公尺以上的， 後面整個塞翻」。

雪隧路隊長。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO遇到雪隧路隊長。

據了解，雪山隧道全長12.9公里，設計速率為每小時90公里，自從開通以來，每到週末假日總是出現塞車狀況。交通部高公局去年年底曾宣布，自2020年12月30日起，雪山隧道北向路段開始試辦慢速車示警系統，只要車輛在未壅塞時段時速低於65公里，並與前車距離超過120公尺，就會於路旁顯示車牌號碼。

高公局也提醒，慢速車示警系統不會作為執法取締依據，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限行駛的車輛，已經違反《高速公路及快速公路交通管制規則》第5條，若遭國道公路警察局取締，將依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第1款，處以新臺幣3000到6000元罰鍰。

▼現在行經雪隧如果時速過低，就會被公告車牌號碼。（圖／高公局）

▲▼行經雪隧時速過低就會被公告車牌號碼。（圖／高公局）

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