誰下令和平封院？　他翻出2003年新聞：民進黨公然歪曲歷史

▲呂謦煒談和平封院真相。（圖／翻攝臉書）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院院內感染疫情擴大，引起藍綠對2003年SARS疫情和平醫院封院的論戰。國民黨政策專員呂謦煒27日在臉書揭露一篇《自由時報》2003年4月25日的新聞報導，內容清楚寫明「衛生署昨天已建議台北市政府立即關閉和平醫院」，他驚訝民進黨竟公然歪曲歷史。

SARS（嚴重急性呼吸道症候群疫情）發生於2003年，當時是民進黨執政，總統為陳水扁，行政院長為現任立法院長游錫堃，衛生署長為前嘉義市長涂醒哲，台北市長為前總統馬英九。

呂謦煒表示，本來是不想提的，因為民進黨刻意挑起和平醫院封院之議，其實就是要轉移輿論對民進黨政府防疫不力的指控；但是，民進黨公然歪曲歷史，聲稱台北和平醫院封院，馬英九要負責，都是馬英九下決定，「連我也看不下去了」。

呂謦煒翻出立場偏綠的《自由時報》於民國92年4月25日的報導，內容清楚寫明：「衛生署昨天要求台北市成立監控小組，負責接管並監控台北市立和平醫院的病患，並要求和平醫院全面暫停門、急診和住院服務」、「 衛生署昨天已建議台北市政府立即關閉和平醫院」。

呂謦煒諷刺，民進黨要不要解釋，是《自由時報》報導報錯了？還是民進黨上到立法院長（時任行政院長）游錫堃、下到民進黨發言人簡舒培，通通都在說謊？

「計較18年前的責任誰屬，現在根本一點意義都沒有」呂謦煒強調，現在要討論的應該是指揮中心面對部立桃園醫院的群聚感染，是不是輕忽？有沒有大意？如果當初陳時中不要用「北部某醫院」來隱匿「桃園醫院」，讓民眾自發警覺，第一時間避免前往，疫情會不會不那麼嚴重？

呂謦煒表示，綠營批評楊志良或邱淑媞，完全是以人廢言，想毀壞這個人的人格，光是這樣就算了，甚至要到歪曲歷史的程度，公然將18年前才發生的事撇得一乾二淨，做錯的，就是國民黨做的錯，前朝黨國遺毒；做的好，就是民進黨很英明，有政府會作事，這是哪裡來的歪理？

呂謦煒抨擊，民進黨政府在這次桃園醫院群聚感染事件中，反應可說荒腔走板，儘管台灣過去防疫成果尚稱良好，但仍須時時保持警惕，萬萬不可鬆懈，希望是「亡羊補牢，猶未晚也」，呼籲民進黨政府，不要隱匿，也不要壓制，「公開透明」才是最好的防疫作為。

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