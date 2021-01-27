公務禁用中國手機！　國台辦轟民進黨「恐陸病」：連這都要管

▲朱鳳蓮 。（圖／翻攝 央視）



記者邱茀濱／綜合報導

為避免資安外洩，行政院去年發函各級公務機關，宣布禁用大陸製資通訊產品，但卻傳出學校調查教師的手機品牌，引發反感。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27）日批評，民進黨患上了「恐陸病」，現在連民眾用什麼手機都要管，確實匪夷所思。

為避免機敏公務資料外洩造成國家資安危害風險，行政院去年12月宣布，包括公務用的通訊設備不得使用大陸廠牌，且不得安裝非公務用軟體；個人資通訊設備不得處理公務事項，也不得與公務環境介接；各機關應就已使用或採購的大陸廠牌資通訊產品列冊管理。最後並限期今年底前完成汰換（含軟體、硬體及服務）。

但據《聯合新聞網》報導，某國中在校務會議中調查個人手機品牌，雖然沒有馬上要求汰換，但卻有填表單的行為，引發教師反感。據悉，私人手機依規定不能處理公務事務，且使用大陸廠牌更不能與公務環境介接。

朱鳳蓮27日在記者會上抨擊，民進黨當局患上了「恐陸病」，搞「綠色恐怖」，草木皆兵，現在連民眾用什麼手機都要管，確實匪夷所思。

她進一步解釋，台灣消費者為什麼會喜歡用大陸品牌的智慧手機，不就是因為大陸的手機性能先進、質量上乘，而且性價比較高，「其實不僅僅在島內，在全世界範圍之內，大陸的手機都有很好口碑。」

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