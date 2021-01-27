林信義澄清是馬英九下令「和平封院」　游錫堃：馬前總統你又說錯話

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2003年SARS期間到底誰下令「和平封院」？前總統馬英九近日槓上立法院長游錫堃。針對馬英九表示「和平封院」有事先告知時任行政院副院長林信義一事，游錫堃27日晚間以「馬前總統，你又說錯話！」為題發文，PO出林信義來函，內容寫道林信義澄清自己從未接獲台北市政府的任何書面、電話或口頭上的告知，提出封院的決定是馬英九。

林信義來函內容：



游院長鈞鑒：

針對台北市立和平醫院封院一事，根據公共電視記錄片「和平風暴」，當時馬英九在受訪時親口指出，「24號早上，我在市府舉行早餐會報的時候,找了邱局長（即邱淑媞）跟和平的吳院長（即吳康文），來做這個決定,那個時候沒有封院這個名詞，而是要全面地管制人員進出。」而後九點多時，他接到行政院秘書長劉世芳的電話，劉世芳表示，行政院副院長林信義要召開相關會議，於是才派歐晉德副市長與邱淑媞局長參加，「會議中提報了我們（即馬英九）的決定」。

在這之前我本人從未接獲台北市政府的任何書面、電話或口頭上的告知，事實上，提出封院的決定是台北市長馬英九。

近日有媒體報導，馬辦表示，「有事先告知林副院長」，此與事實完全不符若事先即知悉台北市政府決定封院重大决定，本人一定會立刻向游院長報告。

還請游院長協助說明，以正視聽。