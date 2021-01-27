追思扁媽！　陳其邁今特地探望陳水扁

▲陳其邁27日探望陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／陳致中 Chih-Chung Chen）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長陳其邁27日特地前往探望前總統陳水扁，兩人還與大樓管理人員合影；此外，陳其邁對於15日以94歲高齡病逝的扁媽陳李慎也表達追思之意。事後，高雄市議員陳致中在臉書公開此事，並上傳合照，感謝陳其邁探望父親。

其實，陳李慎病逝當天，陳水扁相當難過，儘管強忍悲痛堅持主持第三集《有夢上水》，專訪十大經典神農王高榮董事長夫婦，但仍在節目的最後失控淚灑播音室，並表示「對不起！」

此外，感念母親離世，陳水扁17日也在臉書PO出一曲《阿母的目屎》，用自己創作的音樂，送母親最後一程，祝母親在天之靈永遠安息，不再夜夜哭泣。這首歌創作於2009年間，由陳水扁作詞、王明哲作曲；而王明哲也在1月10日獲邀參加前總統的廣播節目，並獻唱這首歌。

扁媽去年4月在家中跌倒導致胸椎第12節壓迫性骨折，陳水扁的女婿、醫師趙建銘先行谷水泥灌漿手術，雖狀況改善，但後來因行動不便、食慾不佳，導致貧血及低血鈉症，加上長期腸胃問題，經救護車緊急送醫，住院輸血及補充營養，後來就持續住在醫院的養護中心，沒再回到台南官田西庄老家。陳水扁為了就近照顧母親，去年7月和妻子吳淑珍從高雄遷居台南。

扁媽自跌倒後身體每況愈下，陳水扁去年5月母親節曾在臉書透露，「或許這是最後的一次，阿扁尤其珍惜」，母親多次進出醫院，也發出病危通知，醫院最新開出的診斷證明書指出，肺炎併雙側肋膜積水、菌血症、糖尿病、高血壓、貧血慢性腎疾病、低白蛋白血症。

▼陳致中27日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳致中 Chih-Chung Chen）