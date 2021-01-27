「別再炒作和平封院！」　馬辦酸：馬維拉再好用也無助防疫

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對2003年時SARS疫情和平醫院封院決策引發藍綠論戰，前總統馬英九辦公室27日表示，和平醫院封院一事成為綠營炒作議題，但事實真相只有一個，和平封院是中央和地方達成共識後，由「中央下令、地方執行」，並在行政院召開記者會正式宣布。

前總統馬英九辦公室表示，實在不能理解，此時炒作此議題，對當前新冠肺炎疫情防治有何幫助？近日來從前副總統陳建仁、前衛生署長涂醒哲的相關說法，都證實此一事實。

「實在不能理解，民進黨政府此刻急於甩鍋的用意何在？」馬辦指出，陳建仁昨天證實，當時中央和地方開會後，決定封院；涂醒哲先前也在《回首SARS》書中表示，不後悔做封院決策。

馬辦表示，和平醫院封院在當年是沉重的決定，中央與地方一起承擔，此一決定也成功防堵了SARS病毒的擴散。在社會大眾高度關注部立桃園醫院群聚疫情的此刻，不管是立法院游院長，或者民進黨人士，刻意扭曲事實，炒作和平封院議題，毫無意義，除了轉移焦點，不知還能如何解讀。

馬辦呼籲，當前應齊心防疫，勿再亂噴政治口水，事實真相只有一個，「馬維拉」再好用也無助防疫，農曆春節將屆，希望全民團結抗疫，安心過年。

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