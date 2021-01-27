不到一個月！「反萊豬」公投連署破30萬　跨越法定門檻

▲國民黨中常會宣布反萊豬公投連署破30萬。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

今年1月1日起台灣正式開放含萊克多巴胺美豬進口，為了維護食安，國民黨推出公投抵制，除了啟用公投連署網站，也在全台各地設立連署站。國民黨27日在中常會宣布，「公投綁大選」、「反萊豬」公投連署份數皆已破30萬份，已超過法定公投連署門檻28萬餘份，未來將繼續衝刺達到50萬份連署書目標。

國民黨中常會今天擺出一箱箱來自各縣市的公投連署書，主席江啟臣致詞時說，每一箱連署書，都是人民對民進黨政府進口萊豬政策的強烈反彈，對於公投修法的沈重否定，也是對國民黨的期許跟督促。

江啟臣宣布，國民黨目前取得的反萊豬食安公投、及公投綁大選公投連署書數量，都已經超越公投二階段連署的28萬份的法定門檻，其中，公投綁大選的連署書超過31.9萬份，食安公投的連署書更是超過32萬份，這都是目前從各地方縣市黨部收到整理、回報的，還有很多還在陸續收集連署當中。

江啟臣說，為了避免重複、錯誤連署以及執政黨可能的惡意操作，將繼續衝刺連署工作，並且以農曆年前取得50萬份連署書作為目標。讓大家可以安心過好年，確保今年8月28日，可以驕傲的行使公民權終結瘦肉精豬肉亂象、終結鐵籠公投的禁錮。

關於連署的相關程序，國民黨指出，民眾可利用公投連署網站，或是透過國民黨官方數位APP找附近連署點；另若有商家願意共同響應成為友善連署點，亦可向各縣市黨部聯繫加入，擴大拒絕萊豬的力量。

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