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社會 社會焦點 保障人權

到外交部陳情被控妨害公務　藍委北檢再開庭：沒有事啦！

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委林德福再次為外交部陳情案到台北地檢署出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍民代前年底為了駐日代表疑因網軍壓力自殺案，到外交部陳情抗議，結果與外交部人員、駐衛警發生爭執，立委曾銘宗、林德福、陳宜民等人被外交部告發妨害公務、妨害自由等案，台北地檢署26日再次傳喚曾、林、陳等人出庭，就現場狀況再次釐清說明。

北檢在2020年10月間，就曾為此案開過庭，26日再次開庭約1個半小時結束後，曾銘宗離開北檢前面對記者詢問：「是不是有再說明清楚了？」曾回答：「有，謝謝！」林德福則揮揮手中的文件說：「沒有事啦！」

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委曾銘宗表示已經跟檢察官再次說明清楚了。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署2019年底起訴「卡神」楊蕙如，涉嫌組織網軍，批評侮辱我大阪辦事處人員，國民黨籍立委、議員認為外交官蘇啓誠就是因為相關壓力自殺身亡，同年12月6日前往外交部陳情抗議，要求說明駐日代表謝長廷是否也涉及此案。

結果陳情現場被攝影機拍到立委陳宜民狠推保六女警、立委曾銘宗、林德福等人也被拍到，團團包圍一名外交官，怒吼要把對方「送到地檢署」，該名外交官的手還疑似被抓住拗痛。外交部事後告發包含立委陳宜民、曾銘宗、林德福以及市議員林金結、徐弘庭、張斯綱等六位國民黨民意代表，涉嫌妨害公務、妨害自由等罪，全案目前正由北檢偵辦中。

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