蔡英文下令「守黃捷」　國民黨青年部：荒謬！執政黨竟帶頭反制罷免

▲罷王後一周資料。（圖／翻攝自國民黨青年部，下同）

記者徐政璿／台北報導

針對總統蔡英文以民進黨主席的身份在中常會上表示要守住黃捷罷免案，國民黨青年部主任陳冠安抨擊，這套由第三勢力推動的罷免制度，如今用來罷免第三勢力政治人物時，卻由執政黨來擔任反制者，實在無比諷刺，凸顯綠營的雙標與時空背景不同之術的荒謬。

國民黨青年部今（27）日公布罷免議題最新大數據調查，內容包括對王浩宇、黃捷與陳柏惟的罷免討論聲量變化、王黃的討論對比，以及民進黨對王、黃的火力支援程度。

陳冠安表示，從數據來看，很明顯的可以看出，臉書社群上對黃捷和陳柏惟罷免的討論，是在王浩宇被罷免成功之後才開始驟增，在王被罷免之前，罷免黃陳的討論度極低。從王浩宇被罷後一周的數據趨勢來看，目前對王的罷免相關討論度仍是三人最高，黃捷居次，討論文章量大概是王的8成左右，對陳的討論則相對較少，約為王的3成左右。

陳冠安認為，即使王浩宇被罷，但王的討論度仍比黃陳高，顯示台灣社會對王被罷的後續效應仍相當關注，而黃雖然時程鄰近，有一定討論度，不過整體關注度並不若王，陳則是由於尚未啟動罷免，因此討論度自然不高。

陳冠安說，民進黨日前公開指責國民黨介入罷免黃捷，然而從大數據來看，蔡英文和民進黨才是介入最深者，從近一個月的觀察來看，黃捷和罷免的文字雲關聯指數，民進黨和蔡英文分別高達82.2和77.1，反觀國民黨只有73，顯見綠營目前是盡全力在介入罷免運作。

陳冠安表示，相較於無黨籍的黃捷，民進黨可真是對自家的王浩宇相當殘酷冷漠，不只文字雲關聯指數，民進黨只有74.9，蔡英文更是僅32.5，兩項都低於黃捷不少。

相比王浩宇基本未獲綠營側翼火力支援，陳冠安指出，黃捷可真是民進黨寵兒，在蔡英文一聲令下支援黃捷之後，親綠側翼蜂擁護航，包括「墨羽靜與她的墨水故事」、「Wecare高雄」、「打馬悍將粉絲團」、「脫北者冰狼」等，顯示黃相較於王獲得更多的火力支援。

陳冠安分析，黃捷這一場罷免仗並不好打，除了選區性質造成陸戰的難易程度外，從聲量來看，王浩宇的全國知名度和網路討論，整體而言仍比黃捷來得高，外加上目前疫情討論的排擠效應，以及罷黃的時點是年前一週，相對較難燃起爆炸性的議題熱點。

陳冠安也指出，從大數據分析也可以明顯看出，罷黃案裡其實介入最深的是綠營，而這套由第三勢力推動的罷免制度，如今用來罷免第三勢力政治人物時，卻由執政黨來擔任反制者，實在無比諷刺，凸顯綠營的雙標與時空背景不同之術的荒謬。

