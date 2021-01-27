　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營緊咬18年前「和平封院」爭議　江啟臣：病毒才是敵人

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院內感染疫情擴大，引起藍綠對2003年SARS疫情和平封院論戰。國民黨主席江啟臣27日在中常會上表示，在防疫關鍵時期，病毒是共同的敵人，疫情是要一起面對的危機，應該一起克服難關，而不是指責，清算舊帳。

江啟臣表示，指揮中心已經匡列5000人以上進行居家隔離，這樣的居家隔離規模，不但考驗地方政府的防疫量能，也考驗國人遵守防疫工作的信心，除了提醒防疫指揮中心，應該加強與地方政府溝通，強化現有基層民政、公衛系統量能之外，也應該給予居家隔離民眾適切照顧和足夠的生活支援，才能確保居家隔離工作可以落實。

江啟臣強調，在防疫關鍵時期，病毒是共同的敵人，疫情是要一起面對的危機，應該一起克服難關，而不是指責，清算舊帳，過去所累積經驗，是現在面對困境的基石，也是我們做好防疫工作的關鍵之一。

對於公投進度，江啟臣表示，目前反萊豬食安公投、及公投綁大選公投連署書數量，都已經超越公投二階段連署的28萬的法定門檻，其中，公投綁大選的連署書經超過31.9萬份，食安公投的連署書更是已經超過32萬份以上。

江啟臣指出，為了避免重複、錯誤連署以及執政黨可能的惡意操作，將繼續衝刺連署工作，並且以農曆年前取得50萬份連署書作為目標。讓大家可以安心過好年，確保今年8月28日，可以驕傲的行使公民權，終結瘦肉精豬肉亂象，終結鐵籠公投的禁錮。

針對立法院審查年度預算，江啟臣說，很遺憾看到民進黨上下，繼續以老套的方式攻擊在野黨的提案，弱化在野監督政府的力道。

江啟臣指出，預算提案的審議，重點在於確保行政單位可以有效執行預算，將人民的血汗錢用在刀口上，確保財政紀律是國會的責任，民進黨刻意將刪減、凍結預算的提案，擴大解釋為對國家政策的否定，不但是惡意抹黑，更是對於國會職權的閹割。

江啟臣說，要再次呼籲民進黨，應該尊重國會預算審查，更應該尊重個別委員會的審查結果，確保國會有足夠的監督力道，不但要看緊人民的荷包，更要確保預算通過後，國會仍有一定的制衡與監督權限，讓預算穩健執行，政策確實落實。

其他人也看了這些新聞...

► 居家隔離5千人　蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰 
► 5000人緊急居家隔離　侯友宜估：新北有500人
► 黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」

振興一下我們的美麗

ET快訊
11歲兒狂翹家被媽丟警局　他記恨5年告遺棄
快訊／五月天台中演唱會確定延期！時間出爐
快訊／花蓮鐵路警留在所內休息叫不醒　送醫不治
他撿發票回家！「4字」引爆家庭革命嚇慘
獨／惡劣5寶爸！搬走新冰箱留滿地尿布垃圾　前房東被臭到怒了
案889平鎮某醫院接觸者匡列160人　陪病家屬還會再增加

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文、蘇貞昌支持度都破5成　民進黨：防疫、外交表現受肯定

新北限量年菜5折開搶！「青春山海線」2000禮盒全出自她們的手

吳釗燮賀布林肯任國務卿：期待推動台美共享價值

台北果菜市場被檢舉「員工未佩戴口罩」　北市：勸導不聽就開罰

不到一個月！「反萊豬」公投連署破30萬　跨越法定門檻

防疫循中央標準　柯文哲不信陳時中：相信陳時中後面那排人

綠營緊咬18年前「和平封院」爭議　江啟臣：病毒才是敵人

快訊／柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」　防超過醫療能量負荷

老闆不處理「職場性騷擾」　北市7年開罰555萬元

快訊／蔡英文提3大防疫關鍵：守住就可以安心過年

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

蔡英文、蘇貞昌支持度都破5成　民進黨：防疫、外交表現受肯定

新北限量年菜5折開搶！「青春山海線」2000禮盒全出自她們的手

吳釗燮賀布林肯任國務卿：期待推動台美共享價值

台北果菜市場被檢舉「員工未佩戴口罩」　北市：勸導不聽就開罰

不到一個月！「反萊豬」公投連署破30萬　跨越法定門檻

防疫循中央標準　柯文哲不信陳時中：相信陳時中後面那排人

綠營緊咬18年前「和平封院」爭議　江啟臣：病毒才是敵人

快訊／柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」　防超過醫療能量負荷

老闆不處理「職場性騷擾」　北市7年開罰555萬元

快訊／蔡英文提3大防疫關鍵：守住就可以安心過年

蔡英文、蘇貞昌支持度都破5成　民進黨：防疫、外交表現受肯定

2021療癒身體新品推薦　加碼臉部、腿部按摩給你最放鬆的Home Spa

是元介膽大目睹「切斷靜脈取瘤」：我身上一部分切除了！

【廣編】人手瘋搶10箱？倍潔雅教你求運8招抽金牌　迎財富好運一整年

新北限量年菜5折開搶！「青春山海線」2000禮盒全出自她們的手

Škoda全新入門級新車Kushaq　3月印度發表搶攻小休旅市場

億麗科技監察人缺錢　董座幫忙作假帳「2年偷借10億元」

租屋啟事主打「飯店式管理」　內行大揭密：多數社區是黃粱一夢

36歲惡狼性侵「害她終生癱瘓」　鄉民私刑正義...集體打爆他

全台首起機車充電站火警...起火原因：台南市消防局說話了

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

台北若「1000例本土確診」將停班課

獨／「罷捷」難度高　國民黨內部民調曝光

LIVE／部桃院內感染擴大隔離　蔡英文首次上火線發表談話

快訊／柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」

北捷無法提告SWAG理由曝光！

王世堅：王浩宇被罷免和政治無關！

快訊／北市7人被匡列「居家隔離」

8人變4人！北市最新匡列人數出爐

這些議員捲入詐領助理費下場曝　他狂撈逾2千萬遭判貪污罪

柯P喊「破千例停班停課」　蘇貞昌籲：全國應同步

陳建仁聲援黃捷：讓好議員留在議會

蘇貞昌跳過陳時中下指導棋：誤會啦！

陳建仁談抗SARS：最差的開始就是和平封院

北捷工會幹部被爆「薪水小偷」

更多熱門

相關新聞

如果林為洲沒有說謊的話

如果林為洲沒有說謊的話

套句台灣俚語來說，真的有需要博到這麼臭、這麼硬的嗎？媒體報導，針對立法院本週擬處理110年度的中央政府總預算案，「朝野黨團已達成共識，統刪255億元」。不過，據悉在野中國國民黨的預算相關提案卻仍然遭到執政的民進黨大肆在媒體上抨擊。

國民黨青年部：荒謬！執政黨竟帶頭反制罷免

國民黨青年部：荒謬！執政黨竟帶頭反制罷免

江啟臣未制止避桃令　黨主席失格

江啟臣未制止避桃令　黨主席失格

部桃群聚引恐慌！指揮中心續追案889、890感染源

部桃群聚引恐慌！指揮中心續追案889、890感染源

疫情帶動「防疫神物」聲量暴衝

疫情帶動「防疫神物」聲量暴衝

關鍵字：

和平醫院封院國民黨江啟臣

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

Keanna經紀人改口道歉了

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面