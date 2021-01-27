綠營緊咬18年前「和平封院」爭議　江啟臣：病毒才是敵人

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院內感染疫情擴大，引起藍綠對2003年SARS疫情和平封院論戰。國民黨主席江啟臣27日在中常會上表示，在防疫關鍵時期，病毒是共同的敵人，疫情是要一起面對的危機，應該一起克服難關，而不是指責，清算舊帳。

江啟臣表示，指揮中心已經匡列5000人以上進行居家隔離，這樣的居家隔離規模，不但考驗地方政府的防疫量能，也考驗國人遵守防疫工作的信心，除了提醒防疫指揮中心，應該加強與地方政府溝通，強化現有基層民政、公衛系統量能之外，也應該給予居家隔離民眾適切照顧和足夠的生活支援，才能確保居家隔離工作可以落實。

江啟臣強調，在防疫關鍵時期，病毒是共同的敵人，疫情是要一起面對的危機，應該一起克服難關，而不是指責，清算舊帳，過去所累積經驗，是現在面對困境的基石，也是我們做好防疫工作的關鍵之一。

對於公投進度，江啟臣表示，目前反萊豬食安公投、及公投綁大選公投連署書數量，都已經超越公投二階段連署的28萬的法定門檻，其中，公投綁大選的連署書經超過31.9萬份，食安公投的連署書更是已經超過32萬份以上。

江啟臣指出，為了避免重複、錯誤連署以及執政黨可能的惡意操作，將繼續衝刺連署工作，並且以農曆年前取得50萬份連署書作為目標。讓大家可以安心過好年，確保今年8月28日，可以驕傲的行使公民權，終結瘦肉精豬肉亂象，終結鐵籠公投的禁錮。

針對立法院審查年度預算，江啟臣說，很遺憾看到民進黨上下，繼續以老套的方式攻擊在野黨的提案，弱化在野監督政府的力道。

江啟臣指出，預算提案的審議，重點在於確保行政單位可以有效執行預算，將人民的血汗錢用在刀口上，確保財政紀律是國會的責任，民進黨刻意將刪減、凍結預算的提案，擴大解釋為對國家政策的否定，不但是惡意抹黑，更是對於國會職權的閹割。

江啟臣說，要再次呼籲民進黨，應該尊重國會預算審查，更應該尊重個別委員會的審查結果，確保國會有足夠的監督力道，不但要看緊人民的荷包，更要確保預算通過後，國會仍有一定的制衡與監督權限，讓預算穩健執行，政策確實落實。

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