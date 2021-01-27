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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／部桃群聚引恐慌！指揮中心續追案889、890感染源

新聞節目中心／綜合報導

部桃感染群聚累計十五人確診，因接近過年返鄉，光桃園市預估未來監控人數超過一萬三千人，台北市也要破九千人。北部各縣市繃緊神經，甚至建議考慮限制入境人數，不過陳時中說，目前邊境措施沒有加強必要。台灣疫情升溫，民眾人心惶惶，該如何自我調適、理性看待這波疫情？《雲端最前線》27日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、身心科醫師李旻珊以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日上午已有多位患者透過民間或消防局救護車協助轉院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件。（圖／記者沈繼昌攝）

今日節目中，更將與抗疫成功的西班牙留學生 Rita視訊連線。Rita在去年3月回台後確診，但她並沒有因此陷入恐慌，選擇積極面對病情，在經歷約一個月的治療以後康復出院。Rita在確診後就一直透過社群網站記錄隔離的生活與心情，今天將向觀眾闡述心聲，聊聊抗疫的過程中有哪些不為人知的辛酸？

指揮中心今（27）日下午2時召開例行記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。因應部桃整體需隔離人數已經超過三千人，記者會中預期說明新增回溯匡列情況；案889、890出院病患與家屬感染源仍不明，接下來會透過血液檢查釐清，追查感染源頭。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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