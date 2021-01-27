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游錫堃嗆馬英九「出來面對」：還要硬凹就把資料拿出來

▲▼前總統馬英九1/27參加會計師公會寒冬送暖贈白米活動，被媒體問及和平醫院封院的決策過程，不滿的說防疫都來不及了，執政黨怎麼還有時間在噴口水，丟下一句不以為然隨即離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃26日談及2003年的SARS疫情時表示，當年和平醫院要封院之前，時任台北市長馬英九並沒有跟他報告，自己完全不知道，「馬英九先生講話要憑良心」，引來馬英九基金會反批「18年後還說不知道，是承認自己在狀況外嗎」。對此，游錫堃27日受訪時罕見動怒，要求馬英九自己出來面對，「你如果要硬凹的話，我就把我的資料拿出來」。

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，讓SARS疫情期間和平醫院封院的議題再度引起討論，2003年擔任行政院長的游錫堃26日表示，當年台北市和平醫院要封院之前，「馬英九並沒有跟我報告，我完全不知道」，遭到馬英九基金會執行長蕭旭岑反批，「18年後還說不知道，是承認自己在狀況外嗎」。

游錫堃27日上午召集朝野黨團協商，繼續研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜。游錫堃會前受訪時重申，當年馬英九下令和平醫院封院時，連時任行政院副院長林信義都不知道。

▲▼立法院臨時會朝野協商 游錫堃堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃批評，「馬英九你自己出來面對，他弄一個發言人隨便講一講，你們也相信嗎」，否則依照馬英九的的個性，他如果義正嚴詞、理直氣壯，就會親自出來回應，「他都不敢出來回應，隨便找一個辦公室的人出來回應，你們還相信嗎」。

游錫堃說，不管怎麼樣，自己手邊有很多資料，「不要再講了啦，越講他就越漏氣」，當時禮拜四是行政院會，「他沒有講，第二天封院我也不知道，封院後才知道」，行政院知道後就緊急處理，馬上在禮拜天協調國防部，將松山醫院變成SARS的專屬醫院，想辦法用隔離的方式分散和平醫院的病患，隨後在禮拜一就成立國家級的防疫中心，由他本人親自指揮。

游錫堃指出，政府做事情都很快，「我們要求的他沒有做到，所以才會有一個林姓護理師跑到高雄長庚」，他也馬上決定進口3000萬片口罩，包括有民營公司進口口罩，等到漲價的時候才要出貨，自己也馬上跑到海關，宣布「限定口罩48小時沒有領的話就徵收」。

游錫堃也提到，當時在所有SARS的疫區中，台灣是最快讓世界衛生組織（WHO）解除旅遊警示的國家，僅僅花了46天的時間，加拿大60天、新加坡76天、北京90天，廣東96天，也讓台灣的很多SOP後來被世界各國採用。

游錫堃強調，他想要讓大家了解，「這段時間我都沒有講這一段，沒有特別要政治口水」，自己沒有去宣揚當時是怎麼做，只是因為馬英九這樣講實在太沒有良心，「我幫他解決多少事情」。

游錫堃表示，當時在和平醫院封院後，他也曾找馬英九到官邸談話，有什麼困難全部幫他解決，對外都沒有透露半點台北市的消息，並且每天和馬英九通電話，「我們是這樣對待他，要有一點良心，馬前總統你出來講一點話吧，你如果要硬凹的話，我就把我的資料拿出來」。

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