和平封院掀論戰…游錫堃嗆「出來面對」　馬英九：怎有時間打口水戰

▲前總統馬英九被問及和平醫院封院的決策過程，不滿的說防疫都來不及了，執政黨怎麼還有時間在噴口水，丟下一句不以為然隨即離開。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

衛福部桃園醫院群聚感染，意外引爆2003年SARS疫情重災區台北和平醫院「誰決定封院」的藍綠論戰，前總統馬英九27日受訪時表示，當時封院是「北市府和中央有共識的決定」，對於立法院長游錫堃揚言公布當時資料，馬英九反擊，部桃的問題這麼嚴重，「怎麼有這麼多時間打口水戰呢？」

針對和平醫院是誰下令封院，馬英九辦公室指稱當時封院是「中央下令，地方執行」，時任行政院長的游錫堃26日出面駁斥，表示在封院前，馬英九完全沒跟他報告，呼籲馬英九「講話要憑良心」，不要動不動把責任推給中央。

游錫堃27日受訪時再強調，馬英九當時沒遵照中央給的SOP，還嗆再硬凹就要公布當時資料，對此，馬英九反擊，「我很詫異，他的副院長召開的會他怎麼都不知道呢？恐怕他自己要檢討吧！」他也強調，現在部桃的問題這麼嚴重，「怎麼有這麼多時間打口水戰呢？這點我非常不以為然。」

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