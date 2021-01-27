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「和平不封院恐釀社區感染」 馬英九：很幸運當時做這個決定

記者楊蕓／台北報導

衛福部桃園醫院爆發新冠病毒群聚感染，引發封院爭議，2003年SARS爆發時，誰決定台北和平醫院封院，藍綠各自表述。前總統馬英九指封院是「中央下令」，遭時任行政院長游錫堃批評「講話要憑良心」，對此，馬英九27日受訪時表示，這是台北市跟中央有共識的決定，強調若不這麼做恐爆發嚴重社區感染，「很幸運當時做這個決定。」

▲▼前總統馬英九1/27參加會計師公會寒冬送暖贈白米活動，被媒體問及和平醫院封院的決策過程，不滿的說防疫都來不及了，執政黨怎麼還有時間在噴口水，丟下一句不以為然隨即離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九被問及和平醫院封院的決策過程，不滿的說防疫都來不及了，執政黨怎麼還有時間在噴口水，丟下一句不以為然隨即離開。（圖／記者湯興漢攝）

馬英九辦公室指稱當時封院是「中央下令，地方執行」，時任行政院長的立法院長游錫堃26日出面駁斥，表示在封院前，馬英九完全沒跟他報告，呼籲馬英九「講話要憑良心」，不要動不動把責任推給中央。

對此，時任行政院長的游錫堃昨受訪時駁斥，「台北市和平醫院要封院之前，馬英九沒有跟我報告，我完全不知道」，呼籲馬前總統講話要憑良心，不要動不動就批評別人，把責任推給中央。

馬英九27日出席活動時受訪時表示，2003年4月24日衛生署有特急件給台北市政府要立即封院，事實上北市府原本就做了準備，特別參加由行政院副院長林信義主持的協調會，副市長歐晉德、衛生署長塗醒哲都有參加，共同達成意見後，在行政院召開記者會發表共識，「這是一個台北市跟中央有共識的決定，這個決定也證明若不這麼做，社區感染程度會非常嚴重，所以很幸運當時做這個決定，否則不堪設想。」

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