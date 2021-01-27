拜託記者問指揮中心「這重要問題」　前台大醫：求你們了！

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院爆發院內感染已擴及社區，台大前醫師林氏璧表示，拜託記者今天（27日）一定要問指揮中心一個很重要的問題，「我求你們了......」指揮中心今下午2時將召開例行記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。

▲▼指揮中心26日記者會。（圖／指揮中心提供）

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部桃醫院目前已累積15人確診，居家隔離人數共3262人。指揮中心26日公布連續2日無新增本土病例，部桃並未新增相關個案，但另增加1例境外移入，自墨西哥入境。

林氏璧26日在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，怎麼都沒記者問案881、90多歲阿公的兩個女兒，都是無症狀的案882、885有沒有二採Ct值？還有後續有沒有出現症狀？

林氏璧表示，無症狀感染者根本無法確認發病日，這兩人一採Ct值一個35.6、一個27，理論上應該要二採後看到Ct值掉下來，病毒量越來越高，代表也是正開始發病才是。

林氏璧指出，如果不是的話，那這兩個人可是和俄羅斯芭蕾舞團和印尼移工類似，處在陰陰陽陽感染已久的狀態，那整個疫調都要重新思考了，「這麼重要的問題，拜託明天一定要記得問好嗎？我求你們了......」

▼林氏璧發文。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▼部桃群聚感染關係圖。（圖／記者王譯萱攝）