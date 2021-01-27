陳玉珍寫詩勸陳柏惟勿「鬥來鬥去」　點名吳怡農是理想小王

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前自曝，與基進黨立委陳柏惟是同宗親，論輩份需喊她一聲姑姑，但陳柏惟並不承認兩人有這段關係。對此，陳玉珍26日送他一首詩提到，不想承認是陳氏宗親會沒關係，但陳氏宗族的傳家信念是心存仁厚，期許不要鬥來鬥去。

陳玉珍26日晚間參加網路節目「老實樹ONLINE」，談及陳柏惟一事，她強調，兩人沒有過節，進立法院的第一天還有聊天。

至於陳柏惟不承認自己是陳氏宗親會，陳玉珍回應，沒關係「他有去祭祖」，當時剛好跟記者聊到，只是家族裡有人看得很重，自己則認為不要忘本，因為金門人注重傳統。

節目中，陳玉珍還特別寫了一首詩送給陳柏惟，並由主持人羅友志代為書寫，詩的內容提及「吾族傳家惟存厚，諸般善念照春秋，處世無他但率真，萬民鑒察君莫鬪」，是期許陳柏惟心存仁厚、用善念來做事，處事坦承率真，接受百姓檢驗，不用鬥來鬥去。

此外，大家好奇單身的陳玉珍的理想型，羅友志在節目拋出，吳怡農、蔣萬安、江啟臣，誰適合當老公、小王、情人？陳玉珍回應：「偷偷來的小王是吳怡農，老公就江啟臣因為中規中矩，至於剩下的蔣萬安就適合當男朋友了。」

她也同步公開自己的徵婚條件，是「三不一沒有」，身高不是距離、體重不是壓力、年齡不是問題，最後是性別沒有關係，但要會背長恨歌、琴棋師畫、詩書禮樂。

▼陳柏惟、陳玉珍。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）