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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親怒嗆：樹大必有孤枝

▲▼陳柏惟、陳玉珍。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲陳柏惟、陳玉珍。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳玉珍自爆和基進黨立委陳柏惟屬陳氏宗親，照輩分稱她姑姑，未料被嗆攀親附戚、蹭聲量。對此，陳玉珍21日爆料，宗親會的人批評陳柏惟樹大必有孤枝。

「他應該照輩分要叫我姑姑，是從一個血脈下來的。」陳玉珍接受《東森新聞》訪問指出，金門夏興姓陳的移民到澎湖是二崁，那她知道陳柏惟父親是二崁人，所以「他跟我是陳氏宗親的下面一派，他是應該叫我姑姑。」

陳柏惟聽聞後回應，澎湖二崁跟金門的確有這樣的血緣關係，但他現在是第21到23代，血緣關係很久了，而這件事早在他第一天進立法院時，兩人就相認，私底下會叫陳玉珍「姑婆玉」。

隨著兩人親戚關係引起熱烈討論，陳柏惟20日晚間開直播諷刺，活到他這把年紀，突然有個人來認親，應該會覺得對方不是有企圖，就是要爭遺產，而在這新時代有個無形的資產就是聲量，這就是來蹭聲量，如果用世界觀看他跟陳玉珍的血緣關係，就像英國人與美國人。

對此，陳玉珍21日在政論節目《國民大會》批評，陳柏惟每次被質疑，卻說對方是什麼人、什麼咖，這其實是一種心慌的表示，陳柏惟網路竄起，沒基層，選民服務做不到位，遇到王浩宇被罷免後真的擔心了。

對於被嗆蹭聲量，陳玉珍拿出的世界級宗親會群組會對話，來自馬來西亞的宗親狠嗆陳柏惟「他本身沒有宗族觀念，只想抱日本狗，民ｘ黨大腿，真的是樹大有孤枝」。

陳玉珍說，有時候在講宗親之間的關係，是一種傳統文化的聯繫，大家從同一宗族出來，有什麼事情互相幫忙聯絡，沒有必要嗆她是為了聲量，「我看了一下他的網路好評度只有5點多，我有6點多」。說到此處，主持人忍不住說「妳何必…何必拿自己跟他比呢」

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