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遭網友翻出「祭品文」討雞排　陳柏惟直播開嗆：奧客

▲陳柏惟20日晚間臉書直播 。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

▲陳柏惟20日晚間臉書直播 。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免後，網友翻出台灣基進立委陳柏惟2019年的祭品文，留言質問「雞排哩！」對此，陳柏惟20日晚間直播時，以超商集點當舉例，開酸認真跟他討雞排的人是奧客。

陳柏惟在2019年7月，發了一張與王浩宇、黃捷的合照並且表示 「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多喇，他們連我們三個小議員都罷免不掉喇，2020三個都罷免成功我請全台灣人吃雞排，我還保證我們不會跑去香蕉煎餅花一千塊加cheese這就是水準！」

隨著王浩宇確定遭罷免，不少網友開始跟陳柏惟討雞排。對此，陳柏惟舉例，如果有一間超商舉辦集點活動，集滿六點可以換一杯咖啡，期限到2020年12月31日止，結果有人沒集滿點數，也超過兌換期限，卻還拿著集點券硬要去換，你會不會覺得對方是奧客？這些人就是覺得，如果若有許多人去要求超商，業者是不是就會請咖啡，「瘋了，自己都放過期，死奧客，怎麼不回家睡覺啊」。

「這種明明知道不是這種狀況，明明過期、集點也沒成功的券，硬要去換，這就是奧客。」接著，陳柏惟向網友喊話，如果發現自己的朋友留言向他討雞排，這種人若不是覺得好玩、有趣，要不然就是可能會借錢不還，因為這種人個性就是奧客。

陳柏惟重申，他的粉絲專業提供一個很好的辨別方式，如果網友的友人留言討雞排，詢問一下是否是開玩笑，若是開玩笑就沒事；但如果是很認真要討雞排，要小心，對方會跟你借錢不還。

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