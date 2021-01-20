陳柏惟諷陳玉珍蹭聲量　澄清兩人血緣關係就像美國人之於英國人

▲陳柏惟20日晚間臉書直播 。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍19日受訪時，指出台灣基進立委陳柏惟與她算是遠房親戚，照輩份來看對方要叫她姑姑。對此，陳柏惟20日晚間開直播，拿英國人與美國人的關係譬喻，諷刺陳玉珍不是有企圖，就是在蹭他的聲量。

「他應該照輩分要叫我姑姑，是從一個血脈下來的。」陳玉珍接受《東森新聞》訪問指出，金門夏興姓陳的移民到澎湖是二崁，那她知道陳柏惟父親是二崁人，所以「他跟我是陳氏宗親的下面一派，他是應該叫我姑姑。」

陳柏惟知情後，坦言澎湖二崁跟金門的確有這樣的血緣關係，但他現在是第21到23代，所以其實那個血緣關係很久了。他也透露，這件事早在他第一天進立法院時，兩人就相認了，私底下會較陳玉珍「姑婆玉」。

隨著兩人有親戚關係引發熱議，陳柏惟20日晚間開直播表示，他也嚇到對方怎麼突然提到這件事，但他必須澄清，在2020年2月1日立法院登錄立委以前，他這輩子從未遇過陳玉珍。

陳柏惟諷刺，如果活到他這把年紀，突然有個人跟你認親，應該會覺得對方不是有企圖，就是要爭錢爭遺產等，而在這新時代有個無形的資產，就是聲量，這就是來蹭聲量。

他強調，如果用世界觀來看他跟陳玉珍的血緣關係，就像英國人與美國人，如果英國人都覺得美國人是他的子孫，「你不會覺得他是瘋子嗎？」所以關係很遠，不用討論。