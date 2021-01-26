「部桃專案」12採檢站全是排隊人龍！鄭文燦：協調中央增加量能

記者黃宥寧／桃園報導

因應中央流行疫情指揮中心啟動「部桃專案」擴大回溯並匡列5000人需居家隔離。26日各醫院陸續湧入篩檢人潮。桃園市醫師公會下午舉行第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議，市長鄭文燦坦言桃園目前12個採檢站有些塞車的現象，如果有不足的話將會尋求中央的幫助。

▲北部醫院採檢站塞車，鄭文燦表示將會協調中央增加量能。（圖／記者沈繼昌攝）

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鄭文燦26日下午出席「桃園市醫師公會第1次嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議」坦言「才執行部桃專案第一天就有點塞車，後面還要安排5000人的採檢，會造成很大的負擔」。因為剛開始將民眾送到能夠執行篩檢的醫院採檢；且加上還有民眾自主篩檢的人流才導致篩檢塞車，如果負荷不過來也將向中央協調增加量能。

桃園長庚副院長黃集仁也說，雖然長庚醫院採檢量也有增加並且有排隊現象，不過「自費採檢」有嚴謹採分開並且都是在戶外。加上部桃專案長庚也特別增加3間篩檢室，也都有在運作了。

敏盛綜合醫院院長劉宜廉說，以敏盛醫院來說的話1天有350人次來篩檢，等待時間約30分鐘不過也有做好妥善分流，如果是將出國或是民眾自費篩檢者可以到乾淨區，也強調如果是疑似個案或衛生局轉介來的就到篩檢站避免增加風險。

最後桃園市衛生局長王文彥強調說明，目前桃園在醫院有12個採檢站、4處集中檢疫中心也有採檢站，因應未來可能需求，將會從南部調派貨櫃到桃園，打造機動採檢站。

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