柯文哲：若每週增15例本土「異地居家辦公」　短時間1千例停班停課





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對部桃群聚感染擴大，台北市政府繃緊神經，準備啟動各項應變措施。台北市長柯文哲26日晚間表示，北市早在2020年10月就制定「防疫三階段」，其中北市若每週新增15例以上確診，將啟動異地或居家辦公；若短時間內北市出現1000例確診，將採取大規模停班、停課。

「面對市政，沒有統計，就沒有統治；面對疫情，沒有數據，就難以控制。」柯文哲26日在臉書上提及，指揮中心24日晚間宣布要擴大居家隔離匡列名單之後，台灣各縣市都繃緊神經，準備與時間賽跑，而台北市也準備啟動各項應變計畫。

柯文哲表示，原本從部桃送到台北市需要居隔的病患或接觸者已有44人，現在綠區改紅區、感染擴大後，中央26日中午將北市7人納入匡列，使市府立刻就發送居家隔離通知書，並一併調查是否還有其他符合條件的擴大居家隔離者。

柯文哲強調，所有從部桃送到台北的隔離者，在14天隔離期滿，無論是從負壓病房移到普通病房、或出院之前，都必須再採檢，確認陰性才能移動，「我們用最嚴謹的態度，防止疫情擴散。」

此外，柯文哲也提到，早在2020年10月，台北市就制定防疫3階段標準，若出現1例不明感染源的本土個案，百人以上的活動、老人共餐、商圈活動、親子與醫療院所等等，將停辦或進行管制。

柯文哲說，如果每週新增15例以上的確診本土個案 ，場館將關閉，並啟動異地或居家辦公；若短時間內台北市出現1000例以上的本土個案，市府會採取更大規模的停班、停課及相關管制措施，「確切資訊、適當部署、STEP BY STEP 我們將戰勝疫情！」

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