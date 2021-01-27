8人變4人！北市最新匡列人數出爐　有4人不住台北「1新北3桃園」





▲北市府衛生局赴電玩展視察防疫作為，台北市衛生局疾病管制科長余燦華、台北市電腦商業同業公會數位內容組經理吳文榮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對部桃群聚感染擴大，指揮中心24日晚間宣布，要匡列5000人居家隔離，而北市在26日收到中央名單，有7人曾在衛福部列管期間從部桃出院。經過台北市衛生局最新追蹤結果顯示，原本7人以外還有追蹤到額外1名同住者，但是再繼續追蹤發現，這8人裡面有4人不住在台北市，分別是1名新北、3名桃園，已經將該4人名單轉移至外縣市。

針對台北市衛生局26日公布，在下午2時收到中央匡列名單，一共有7位民眾曾在衛福部列管期間從部桃出院。台北市衛生局疾病管制科長余燦華27日受訪時補充，經過了解後，這7人名單之外，還有查到1名同住者，所以總共8人被匡列，必須進行居家隔離。

不過，余燦華補充，但事後透過電話追蹤發現，這8人裡面有4人是外縣市的居民，分別為1名新北市，3名桃園市，所以就把這4人名單轉移至外縣市了。

余燦華強調，目前北市只有4名匡列者，未來會逐步追蹤是否還有同住者、陪病者。

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