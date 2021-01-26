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快訊／北市7人被匡列「居家隔離」　北市衛生局急開隔離通知書

記者袁茵／台北報導

面對部桃群聚感染擴大，指揮中心24日晚間宣布，要匡列5000人居家隔離。事隔2日，台北市在26日下午2時收到中央匡列的名單，北市有7名曾在衛福部列管期間從部桃出院，衛生局會盡快打電話通知、開立居家隔離通知書，並確定是否有同住者、陪病者等情形，北市自行匡列人數還可能再上升。

▲衛生福利部桃園醫院20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院。（資料照／記者林敬旻攝）

台北市衛生局疾病管制科長余燦華26日受訪時表示，台北市衛生局在26日下午2時收到中央匡列名單，一共有7位民眾曾在衛福部列管期間從部桃出院，出院時間分別為6日、8日、10日、12日、13日、18日與19日各有1人出院。

余燦華指出，目前北市居家隔離人數為64人，不過不含這7位。針對這7名被匡列民眾，北市會盡快打電話通知，並且開立居家隔離通知書，以及確認是否有同住者、陪病者等情況，確認後北市會自行再匡列新的一波名單，加上若中央還有送新的一波匡列名單，屆時居家隔離人數還會再做調整。

這些匡列的7名民眾自出院日起，必須居家隔離14天，但部分民眾出院至今已超過14天。對此，衛生局指出，除了居家隔離14天之外，還得要7天自主健康管理，若居家隔離期已過，外出仍得佩戴口罩，避免出入公眾場所，一旦有症況也得通報；如果違反居家隔離規定外出，恐被罰20萬至100萬元。

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