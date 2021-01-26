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北投工地「工人遭木條爆頭亡」　北市勞動局急勒令停工

▲▼北市北投區25日上午9時許，某民間工程單位辦理的新建工程，發生工安意外，造成1名男性勞工被物體飛落擊中，送醫後不治死亡。（圖／台北市勞動局提供）

▲北市北投區25日上午9時許，某民間工程單位辦理的新建工程，發生工安意外，造成1名男性勞工被物體飛落擊中，送醫後不治死亡。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市北投區立農街一處工地25日發生一起工安意外，不明重物從高處墜落，當場砸中位在B3的工人，導致工人頭部重創，沒有生命跡象，經送醫搶救仍不治身亡。台北市勞動局勞動檢查處已依法勒令工程單位停工，待釐清後再論罰責。

針對北投工地發生工案意外，造成一名工人25日上午送醫後不治身亡憾事，北市勞檢處表示，接獲通報後就派員前往調查，初步研判，工地進行地質改良作業，構台上的機具在移動過程中，有2支木頭角材（調整機具水平的角材）未確實固定好，造成物體飛落，受害勞工雖有戴安全帽，但仍被擊中，釀成死傷。

北市勞動局長陳信瑜表示，雇主對於工作場中，所有物體飛落的情況，應設置防止物體飛落的設備，才能確保勞工有安全的工作環境。

北市勞檢處代理處長梁蒼淇也表示，此工地的工程單位明顯有嚴重疏失，已依法勒令停工，並要求工程單位應針對災害原因調查、分析，提出復工計畫，經審查合格後始可復工，若在要求的停工範圍內再開工，將依法移送地檢署；另外待災害原因釐清後，會再對工程單位負責人進行開罰。

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台北市勞動局工人北投

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