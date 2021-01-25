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部桃擴大匡列「彰化有4接觸者」　「3隔離+1自主」安排採檢

▲彰化防疫再升級。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化衛生局下午接獲中央通報有4名部桃接觸者。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局今(25)日下午已接獲中央及醫療院所通報4名部桃接觸者，均為列冊病人，其中3名為隔離，一名為自主健康管理，均已依中央規定安排採檢，依據目前部桃疫情進展，加強採行彰化縣醫院感控升級、縣內長照C級關懷據點的防疫標準持續加強落實，進入縣府所屬各單位即日起啟動實聯制入口管制。

衛生局指出，這４名被匡列者都住彰化，於1月6日到1月19日間曾到桃園醫院或是家人住桃園而到部桃就診，3人居家隔離，一名為自主健康管理，目前已經採檢，已呼籲醫師於診療時，要特別注意評估部桃接觸史，中央居家隔離及自主健康管理名單也已連結健保卡查詢。

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彰化縣政府指出，依據目前部桃疫情進展，自明(26)日起，縣內31家醫院啟動感控升級，入口刷卡管制，民眾進入醫院，需先行於入口處出示健保卡，經過卡後才能進入。

另外，彰化縣加強採行以下防疫措施，縣府所屬各單位即日起啟動實聯制入口管制、縣內長照C級關懷據點的防疫標準持續加強落實，包括戴口罩、量額溫、飯前洗手，打菜戴口罩、共餐分食不共食等。目前仍依此標準，維持運作，盡量避免影響長者照顧。但仍會持續監測疫情進展，進行滾動修正。

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