醫護將隔離回歸繼續拚　部桃：運作不受影響，大家可以放心！

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

近日疫情增溫，不少民眾都感到相當恐慌，而衛福部立桃園醫院爆發群聚感染一事，也格外引人關注。今（26）日部桃社工室主任余珮瑜出面受訪時指出，目前院內士氣高昂，大家都會互相打氣，且即將解除隔離的同仁也都已經養精蓄銳、準備來交班，一起守護桃園民眾的健康，盡忠職守的心令人動容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲部桃社工室主任余珮瑜表示，即將解除隔離的同仁都以養精蓄銳，準備來交班。（圖／ETtoday攝影中心）

部立桃園醫院24日確診2例感染源不明的住院病患與陪病家屬，分別列案889、案890，相關醫護人員遭匡列採檢，而目前部桃院內尚有190多名病患，照顧人力遭到質疑。不過部桃社工室主任余珮瑜今日受訪時強調，目前線上工作人力的安排都是依照病人量來處理，所以醫院運作不受影響，大家可以放心！

談及院內氣氛，余珮瑜表示目前在線工作的醫護雖然身體感到疲憊，但心情上都會互相打氣，社工室每天也都會就隔離醫護來做電話關懷，「如果隔離同仁有想向家人傳達思念知情，我們也都會個別來處理，呈如院長之前所說的，我們現在士氣是很高昂，隨時準備好可以恢復正常（運作）」。余珮瑜再稱，「先前遭隔離的同仁也快要回歸了，大家都表示已經養精蓄銳準備來交班，盡心來守護桃園民眾的健康」。

至於今早外傳有院內醫護透露，在加護病房工作卻沒受到居家隔離匡列一事，余珮瑜則回應，目前所有匡列都是跟著中央指揮中心疫調的名單來進行，照固定的流程在走。其餘不便多說。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

►不斷更新／新北僅次桃園！部桃隔離2991人 各縣市回溯人數一次看

►青溪國中1438學生替前線醫護打氣！暖句曝光：生活雖苦，但妳要甜

►部桃仍有190病患留院誰來照顧？王必勝拿數字回應：人力充裕