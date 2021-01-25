強烈冷氣團報到時間曝！　「先濕後乾」凍3天探9度

▲周四轉濕冷。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周四另一波強冷空氣南下，氣溫驟降，目前模擬約為「強烈大陸冷氣團」，平地最低氣溫將可降至9度左右。中央氣象局預報員林定宜則說，目前預報是大陸冷氣團強度，但也不排除調強，還要再觀察。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，東北季風影響到今天（25日）清晨，白天起東北季風減弱、回暖，預測北部、東半部高溫21至23度，中南部24至27度，中南部日夜溫差大、可達10度以上；水氣不多，各地大多多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

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▲▼今僅東半部有零星短暫雨。（圖／氣象局）

林定宜表示，周二晚間東北季風稍增強到周三，東半部有零星短暫雨，大台北地區可能有些降雨，周三溫度略下降；周四大陸冷氣團南下，水氣稍多，雨區主要在北部、東半部；周五冷氣團影響，北台灣氣溫下降，目前預估北市低溫12至14度，中部10、11度，南部13、14度，也不排除強調冷空氣的強度，還要再觀察；周六冷氣團減弱，溫度才會回升。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二受弱冷空氣影響，西半部大多晴時多雲，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率；白天在陽光下舒適，夜間有輻射冷卻，早晚微冷、日夜溫差大，早出晚歸應注意衣著調整。

吳德榮說，周三水氣略增，西半部仍為多雲時晴，東半部局部短暫雨的機率提高；周四另一波強冷空氣南下，氣溫驟降、天氣轉冷，迎風面有局部短暫雨；周五、周六強冷空氣籠罩，天氣轉乾冷，要注意保暖，也要注意氣象局的特報。

吳德榮分析，至於這波冷空氣強度將達何等級，目前模擬約為強烈大陸冷氣團，平地最低氣溫將可降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，不過，模式仍在微調中，應持續觀察；周六白天起至下周一冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，為白天晴朗舒適、早晚乾冷、日夜溫差大的天氣。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）