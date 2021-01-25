再見寒冬！最後冷氣團「10°C跳崖式濕凍」　彭啟明：暖到過年

▲好天氣3天！將迎1月最後一波冷氣團。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員林秉煜表示，預估穩定好天氣將維持到26日，這兩天感受溫暖、東半部高溫可到22、23度，西半部24至26度，下一波系統影響期間落在26日深夜到27日（周三），東北季風南下，北東高溫有感下降，有點雲、有點雨，28日（周四）後受冷氣團影響，北中南高低溫明顯下降，最冷時間落在29日（周五）清晨、深夜及30日（周六）清晨。

氣象局預報，26日除東半部地區及大台北山區有些零星雨勢外，其餘地區大多可見陽光，高溫西半部地區24至26度，東半部22、23度，入夜起東北季風稍微增強，主要反應在水氣方面，大台北及東半部雲量增多，開始有局部短暫雨，夜間清晨低溫中部以北到東北部12至14度，花東及南部15至17度，中南部日夜溫差可達10度以上。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

27日東北季風稍增強，大台北、東半部降雨機會提高，高溫略降，28日大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降，下半天起越晚越冷，且水氣增多，北東有降雨機會，29日大陸冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚也冷，雨區則縮至東半部地區及北部山區，一直到30日起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，26至28日3天是回溫好天氣，29日下半天起另一波冷空氣報到，應該會到冷氣團等級，但不到寒流，大致上會到12度，空曠地區則會降到10度以下。29日濕涼來到最低溫，周末開始逐步回溫，這波過了之後慢慢進入回暖期，目前來看會回暖到過年、小年夜，因春節距離還遠，過年前還有一波小波動，長期來看過年正常偏暖的機會較高。

彭啟明指出，東北風影響未持續到29日上半天，29日下半天東北風增強，晚上開始有感溫度下滑，空曠地區低溫在10度上下，周五就很有感變冷，中南部也有往下降溫，到14度左右，29至30日3天也會有感，之後就開始回暖，維持到2月上旬都是穩定天氣，雖然2月初還有東北風南下，但現在預測強度並不強。