配合國家防疫政策　大觀音亭暨祀典興濟宮停辦過年宗教活動

▲台南市大觀音亭暨祀典興濟宮，為配合國家政策，共同支持防疫措施，決定停辦春節期間廣受信眾歡迎的宗教活動，減少民眾群聚的機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大觀音亭暨祀典興濟宮，為配合國家政策，共同支持防疫措施，決定停辦春節期間宗教活動，減少民眾群聚的機會，並向全國的醫護等防疫人員致上最高的敬意。

大觀音亭暨祀典興濟宮停董事會，25日下午開會，針對國內新冠肺炎疫情再度升高，全體一致決定停辦春節期所有活動，只保留「點燈祈福」服務。分別是停辦大觀音亭的農曆春節「三千佛法會」和初九「齋天法會」﹔興濟宮農曆春節「造橋過限」改運科儀和乞借「開運金」服務停止。

全體董監事會謹此向支持大觀音亭和祀典興濟宮的信眾致上最深的歉意和祝福，期望全民為醫護等防疫人員祈福，為台灣加油祈福，做好個人防疫措施，保護好自己，就是保護好台灣。

廟方指出，已報名參加法會者可於2月1日起辦理退費，退費辦法（2月1日起每天上午9時-12時，下午2時-5時）：一、本人，請持黃色收據和身份證至辦公室退款；二、代辦者，請持收據上的信眾身份證、印章和代辦者身份證、印 章至辦公室退款；三、若遺失收據者，請本人持身份證、印章前來辦理並填寫切結書。（代辦者辦理方式，比照第二點辦法辦理）。

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