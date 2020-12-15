一路好走！西螺猝死警告別式　80警列隊敬禮送最後一程

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺警分局警備隊警員王志碩不幸於12月4日執勤時昏倒送醫不治，15日上午舉行告別式，縣長張麗善、警察局局長朱宗泰及各界地方民代、士紳到場參加公祭，典禮簡單隆重，出殯車隊行經西螺分局埤源派出所及分局本部，同仁列隊敬禮，齊聲願其功成身退、一路好走，場面溫馨隆重。

▲王姓警備隊員出殯車隊行經西螺警分局，同仁列隊敬禮，齊聲願其功成身退、一路好走，場面溫馨隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局警備隊警員王志碩畢業於臺灣警察專科學校第6期，1989年投身警職迄今三十餘載，西螺警分局指出，王志碩將其人生最精華的歲月奉獻給警察團隊戮力從公，王員不幸於12月4日凌晨值班時倒下便未再醒來，王員雖話不多，但總是笑臉迎人，做事盡責、認真，同仁得知他值勤時猝死很不捨，今天告別式許多人回想與他相處點滴，看著他靈前笑得燦爛遺照，忍不住落淚。

▲王姓警備隊員出殯車隊行經西螺分局埤源派出所警員列隊敬禮，齊聲願其功成身退、一路好走，場面溫馨隆重。（圖／西螺警分局提供）

上週警政署長陳家欽前往王家弔唁、慰問，王母特別向陳家欽透露，兒子昏倒前仍掛念工作，當天她與2個孫子到分局招魂，擲筊半個小時「搏嘸筊」，直到同事把他負責的巡邏車開到現場，告知「任務結束，安心離開」，擲茭才連續3個聖茭。

西螺警分局長黃明盛說明，雲林縣警察局及西螺分局全力協助治喪及撫卹事宜，並於告別式禮成後安排出殯車隊行經西螺分局埤源派出所及分局本部，總共約80同仁列隊敬禮，同仁列隊敬禮送別，希望他一路好走。

分局長黃明盛表示，王員因公死亡案引起各界對警察工作辛勞程度的重視，雲林縣長張麗善立即動用第二預備金購置SOS智慧型手錶緊急求救裝置200只提供健康高風險員警隨身佩戴，以隨時掌握自身健康狀況；雲林縣警察局局長朱宗泰也表示，將極力爭取未來警察同仁在健檢上全面的補助，將健康視為第一要務。

▲雲林縣警察局西螺警分局警備隊警員王志碩不幸於12月4日於執勤時在分局門口昏倒送醫不治，今(15)日上午舉行告別式。（圖／記者蔡佩旻攝）



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