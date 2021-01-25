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推行地方預防失能　虎尾中央扶輪社助百位長者體適能檢測

▲民眾如果能夠透過專業的體適能檢測，了解自己身體，就可以從不足的地方，透過運動以及社群幫助自己延緩失能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾如果能夠透過專業的體適能檢測，了解自己身體，就可以從不足的地方，透過運動以及社群幫助自己延緩失能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾中央扶輪社透過辦理「免費體適能檢測」活動，推廣預防失能、預防長照的概念，讓民眾了解，從50歲開始就要學習保養身體，認識自我的體能狀況，虎尾中央扶輪社的娘子軍志工聚集在雲聚幸福樂齡俱樂部，發揮熱情細心為長者進行預防失能體適能檢測。

雲聚幸福樂齡俱樂部承辦活動中，發現有些長輩對於「體適能」很陌生，俱樂部教練表示，過程中除耐心的介紹外，值得開心的是也有很多民眾滿50歲就很重視自己的身體狀況，可以接受「預防失能」的概念，願意來參加檢測。

虎尾中央扶輪社社長甘以幸指出，民眾如果能夠透過專業的體適能檢測，了解自己身體的肌力、柔軟度、心肺適能、反應能力以及平衡能力，就可以從不足的地方，透過運動以及社群幫助自己延緩失能，如此會大幅地降低社會成本，就連壓力極大的健保支出也能慢慢趨於平衡。

雲聚幸福樂齡俱樂部執行董事黃凱稜表示，65歲以上老年人口平均比例雲林縣於全國排名第二，可見雲林縣在地需求極大。台大醫院雲林分院亦在2019年底發表雲林縣高達7成以上的老大人肌力不足有肌少症的危機，以上諸多疾病的預防都可以先從了解自我體能狀況，並且開始運動健身做起。我們鼓勵民眾一定要運動，而且要有效果的運動，增強自己的肌力，維持心肺好功能，免疫力抵抗力都會隨之增加。

▲民眾如果能夠透過專業的體適能檢測，了解自己身體，就可以從不足的地方，透過運動以及社群幫助自己延緩失能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾中央扶輪社的娘子軍志工聚集在雲聚幸福樂齡俱樂部，發揮熱情細心為長者進行預防失能體適能檢測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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