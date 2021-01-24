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雲林縣農曆春節垃圾怎麼倒！　20鄉鎮運收時間出爐

▲雲林縣環保局說明，另縣內公共場所及風景點，因應遊客相擁而至所產生垃圾，春節期間之垃圾，公所將排班派人清運，以確保環境清潔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局說明，另縣內公共場所及風景點，因應遊客相擁而至所產生垃圾，春節期間之垃圾，公所將排班派人清運，以確保環境清潔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環境保護局為因應農曆新年將至，彙整全縣20鄉鎮市公所春節假期垃圾清運資訊，方便民眾安排清潔居家環境，同時落實垃圾減量及資源、廚餘回收分類工作，除舊布新，家中乾淨迎好年。

雲林縣環保局指出，今年春節期間，依鄉鎮市公所提供之清運時間表，各鄉鎮市於除夕當日仍正常收取垃圾，但因各公所人力調度及輪休不一，因此請民眾參考環保局提供之彙整表，或逕向在地公所詳細洽詢，依各公所規劃之清運時間投丟垃圾，另民眾也可查詢各公所資訊透過智慧型手機安裝APP全國垃圾通及樂圾通，即時掌握垃圾清運動態。

雲林縣環保局說明，另縣內公共場所及風景點，因應遊客相擁而至所產生垃圾，春節期間之垃圾，公所將排班派人清運，以確保環境清潔;至於鄉鎮市公所巨大垃圾收運時間，則請民眾依所在地公所訂定之時間前向清潔隊辦理登記載運。

環保局副局長黃富義呼籲，請民眾配合公所之清運時間清除家中垃圾，並應做好垃圾分類及資源回收，將垃圾親自交付清潔隊收取，切勿於春節期間停收時間，任意將垃圾堆（棄）置戶外，造成環境髒亂，並請民眾應發揮公德心，於外出旅遊時不亂丟垃圾，遛狗應隨手清狗便，及體恤清潔人員的辛勞。

▲雲林縣環保局說明，另縣內公共場所及風景點，因應遊客相擁而至所產生垃圾，春節期間之垃圾，公所將排班派人清運，以確保環境清潔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環境保護局為因應農曆新年將至，彙整全縣20鄉鎮市公所春節假期垃圾清運資訊，方便民眾安排清潔工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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